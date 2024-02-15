https://crimea.ria.ru/20240215/v-sevastopole-strelba-1134981826.html

В Севастополе слышны звуки выстрелов

В Севастополе слышны звуки выстрелов - РИА Новости Крым, 15.02.2024

В Севастополе слышны звуки выстрелов

Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в четверг вечером, связаны с учебными стрельбами. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T20:57

2024-02-15T20:57

2024-02-15T21:14

севастополь

новости

новости крыма

крым

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в четверг вечером, связаны с учебными стрельбами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямВ Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской целиКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Севастополе

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения