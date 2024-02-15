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В Севастополе слышны звуки выстрелов
В Севастополе слышны звуки выстрелов - РИА Новости Крым, 15.02.2024
В Севастополе слышны звуки выстрелов
Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в четверг вечером, связаны с учебными стрельбами. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T20:57
2024-02-15T20:57
2024-02-15T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе, которые жители и гости города могут слышать в четверг вечером, связаны с учебными стрельбами. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямВ Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской целиКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Севастополе
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В Севастополе слышны звуки выстрелов
Развожаев: в Казачьей бухте Севастополя военные проводят учебные стрельбы
20:57 15.02.2024 (обновлено: 21:14 15.02.2024)