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Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО

Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили вражеский вертолет Ми-24 и семь реактивных снарядов в зоне спецоперации. Об этом сообщает в РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T17:51

2024-02-14T17:51

2024-02-14T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили вражеский вертолет Ми-24 и семь реактивных снарядов в зоне спецоперации. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотников в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВОУкраинский Ми-8 сбили в Херсонской области

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), авиация, пво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), himars