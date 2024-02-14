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Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО
Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили вражеский вертолет Ми-24 и семь реактивных снарядов в зоне спецоперации. Об этом сообщает в РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T17:51
2024-02-14T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили вражеский вертолет Ми-24 и семь реактивных снарядов в зоне спецоперации. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотников в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российской системой ПВО уничтожены украинские МиГ-29 и Ми-8Два украинских истребителя и вертолет Ми-8 сбиты российскими ПВОУкраинский Ми-8 сбили в Херсонской области
запорожская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), авиация, пво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, беспилотник (бпла, дрон), himars
Вражеский Ми-24 и семь реактивных снарядов сбиты российскими ПВО

Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Работино

17:51 14.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВертолет ВСУ
Вертолет ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили вражеский вертолет Ми-24 и семь реактивных снарядов в зоне спецоперации. Об этом сообщает в среду Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Работино Запорожской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и "Ольха", - сказано в сводке.

Кроме того, уничтожены 98 украинских беспилотников в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 570 самолетов, 266 вертолетов, 12 390 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15 034 танка и других боевых бронированных машин, 1220 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8041 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18 655 единиц специальной военной автомобильной техники.
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