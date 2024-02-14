https://crimea.ria.ru/20240214/nad-stranami-es-povis-mediynyy-kupol---zakharova-1134948256.html
Над странами ЕС повис медийный купол - Захарова
Над странами ЕС повис медийный купол - Захарова - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Над странами ЕС повис медийный купол - Захарова
Информационная травля на Западе приобретает все большие масштабы, фактически граждан Европейского союза отрезают от возможности услышать и оценить любую... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T18:48
2024-02-14T18:48
2024-02-14T18:48
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Информационная травля на Западе приобретает все большие масштабы, фактически граждан Европейского союза отрезают от возможности услышать и оценить любую информацию из России из-за страха местных политиков перед истиной. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.Так представитель российского внешнеполитического ведомства оценила обвинения глав МИД Франции, Польши и Германии в якобы создании Россией сети веб-сайтов "для распространения пророссийской пропаганды с целью подрыва западных правительств".По словам Захаровой, желание перекрыть доступ рядовым европейцам к любой информации из России граничит с паранойей и все это нацелено на то, чтобы отвлечь собственное население от внутренних проблем, связанных с бездарными действиями западных руководителей."Это превратилось в демонстративный поиск врага, в навешивание ярлыков, связанных с нашей страной на всех, кто хотя бы пытается найти истину или провести журналистскую аналитическую работу. Эта дикая информационная травля приобретает все большие масштабы в есовских столицах и вообще все это граничит с паранойей", - убеждена Захарова.В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его. В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина. Решение Карлсона взять интервью у российского лидера является "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском и западном обществе в целом не поддается оценке. Бывшему журналисту Fox News "не простят этот мужественный поступок", считает генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Путина набрало 1 миллиард просмотров на всех языках"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина КарлсонуПереговоры с Киевом, денацификация и США: интервью Путина Такеру Карслону
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, европа, европейский союз (ес), общество, россия, новости
Над странами ЕС повис медийный купол - Захарова
Информационная травля на Западе приобретает все большие масштабы - Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Информационная травля на Западе приобретает все большие масштабы, фактически граждан Европейского союза отрезают от возможности услышать и оценить любую информацию из России из-за страха местных политиков перед истиной. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Так представитель российского внешнеполитического ведомства оценила обвинения глав МИД Франции, Польши и Германии в якобы создании Россией сети веб-сайтов "для распространения пророссийской пропаганды с целью подрыва западных правительств".
"Они стремятся навеки вечные повесить над Европой медийный купол, чтобы мнение России вообще не звучало. И это мы видим от представителей стран, которые провозглашают основной своей ценностью свободу слова. Они говорят прямо: вообще никакой информации из России не должно быть. Крайне интересно с точки зрения уровня их деградации", - заявила Захарова.
По словам Захаровой, желание перекрыть доступ рядовым европейцам к любой информации из России граничит с паранойей и все это нацелено на то, чтобы отвлечь собственное население от внутренних проблем, связанных с бездарными действиями западных руководителей.
"Это превратилось в демонстративный поиск врага, в навешивание ярлыков, связанных с нашей страной на всех, кто хотя бы пытается найти истину или провести журналистскую аналитическую работу. Эта дикая информационная травля приобретает все большие масштабы в есовских столицах и вообще все это граничит с паранойей", - убеждена Захарова.
В ночь 9 февраля по московскому американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Путиным
на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 11 часов число просмотров видео в Х превысило 90 миллионов, а в YouTube - 3,8 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. При этом западноевропейские политики призывали своих граждан не смотреть интервью и раскритиковали его.
В Кремле завили, что главная задача интервью Путина Такеру Карлсону успешно достигнута
. Американский журналист искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки, а американцы очень мало знают о зарубежье, и важно было донести до них идеологию Путина.
Решение Карлсона взять интервью у российского лидера является "актом гражданского мужества", поскольку уровень ненависти в американском и западном обществе в целом не поддается оценке. Бывшему журналисту Fox News "не простят этот мужественный поступок", считает
генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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