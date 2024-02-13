https://crimea.ria.ru/20240213/chast-sevastopolya-obestochena---prichina-1134920510.html

Часть Севастополя обесточена - причина

Часть Севастополя обесточена - причина - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Часть Севастополя обесточена - причина

Из-за технологического нарушения в электрических сетях Севастопольэнерго без света остались жильцы 16 городских улиц. Об этом сообщили в департаменте городского РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T19:56

2024-02-13T19:56

2024-02-13T20:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения в электрических сетях Севастопольэнерго без света остались жильцы 16 городских улиц. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства."По информации Севастопольэнерго, 19:21 13 февраля произошло технологическое нарушение в электрических сетях предприятия. Оперативно-выездная бригада предприятия направлена на ликвидацию технологического нарушения", - сказано в сообщении.Ранее в пресс-службе севастопольского водоканала сообщали, что с 23:00 во вторник до 10:00 14 февраля из-за аварийных работ на сетях водопровода без водоснабжения останутся жители в Ленинского районе города и садовые товарищества.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое ледяной дождь и чем он опасенСотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождейОпасный ледяной дождь может дойти до Крыма

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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