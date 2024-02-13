https://crimea.ria.ru/20240213/chast-sevastopolya-obestochena---prichina-1134920510.html
Часть Севастополя обесточена - причина
Часть Севастополя обесточена - причина - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Часть Севастополя обесточена - причина
Из-за технологического нарушения в электрических сетях Севастопольэнерго без света остались жильцы 16 городских улиц. Об этом сообщили в департаменте городского РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T19:56
2024-02-13T19:56
2024-02-13T20:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Из-за технологического нарушения в электрических сетях Севастопольэнерго без света остались жильцы 16 городских улиц. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства."По информации Севастопольэнерго, 19:21 13 февраля произошло технологическое нарушение в электрических сетях предприятия. Оперативно-выездная бригада предприятия направлена на ликвидацию технологического нарушения", - сказано в сообщении.Ранее в пресс-службе севастопольского водоканала сообщали, что с 23:00 во вторник до 10:00 14 февраля из-за аварийных работ на сетях водопровода без водоснабжения останутся жители в Ленинского районе города и садовые товарищества.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое ледяной дождь и чем он опасенСотни тысяч человек на юге РФ остаются без света после ледяных дождейОпасный ледяной дождь может дойти до Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, севастопольэнерго, электросети, электричество, электроэнергия, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Часть Севастополя обесточена - причина
В Севастополе обесточены 16 улиц из-за технологического нарушения в электрических сетях
19:56 13.02.2024 (обновлено: 20:00 13.02.2024)