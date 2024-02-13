https://crimea.ria.ru/20240213/massovoe-otklyuchenie-v-sevastopole-do-sredy-otklyuchat-vodu-iz-za-avarii-1134916346.html
Массовое отключение: в Севастополе до среды отключат воду из-за аварии
Массовое отключение: в Севастополе до среды отключат воду из-за аварии - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Массовое отключение: в Севастополе до среды отключат воду из-за аварии
Из-за аварии на сетях в Ленинском районе Севастополя вечером во вторник отключат подачу воды в дома и садовые товарищества. Об этом предупредили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T17:13
2024-02-13T17:13
2024-02-13T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Ленинском районе Севастополя вечером во вторник отключат подачу воды в дома и садовые товарищества. Об этом предупредили в пресс-службе городского водоканала.Отмечается, что жители останутся без водоснабжения до утра среды.В частности, воду отключат на проспекте Генерала Острякова, 1-262, Николая Музыки, 25-102, Олега Кошевого, 2-6, Маршала Бирюзова, 1-19, Хрусталева, 10-86Б и 1-181, Генерала Лебедя, 2-26.Кроме того, полностью отключат подачу воды абонентам улиц 5-й Сарандинаки, Шабалина, Куликово поле, Супруна, Лобанова, проезде Лобанова, улице и переулке Макаренко, Нины Ониловой, Коробкова, Якова Иванова, Курганная, Токарева, Промышленная, Индустриальная, Генерала Коломийца, Маршала Геловани, Боцманская, Флагманская и Короленко.Также воды не будет в садовых товариществах "Яблоня", "Тополек", "Камаз", "Южный", "Рябина",Ранее зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов сообщил, что воды в Крыму хватит на 495 суток, и это без учета притока в водохранилища в будущем.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" крымские гидрологи – директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нужно менять емкость водохранилищ из-за смены климата – гидрологиРемонт на Белогорском гидроузле: как обеспечен водой восток КрымаНа сколько дней Крыму хватит воды
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севастополь, вода в крыму, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма
Массовое отключение: в Севастополе до среды отключат воду из-за аварии
В Севастополе до утра среды отключат воду из-за аварии на водопроводе
17:13 13.02.2024 (обновлено: 17:15 13.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Ленинском районе Севастополя вечером во вторник отключат подачу воды в дома и садовые товарищества. Об этом предупредили в пресс-службе городского водоканала.
Отмечается, что жители останутся без водоснабжения до утра среды.
"В связи с аварийными работами на сетях горводопровода во вторник, 13 февраля, подача воды c 23:00 до 10:00 среды 14 февраля (ориентировочно) производиться не будет в улиц Ленинского района города", – сказано в сообщении.
В частности, воду отключат на проспекте Генерала Острякова, 1-262, Николая Музыки, 25-102, Олега Кошевого, 2-6, Маршала Бирюзова, 1-19, Хрусталева, 10-86Б и 1-181, Генерала Лебедя, 2-26.
Кроме того, полностью отключат подачу воды абонентам улиц 5-й Сарандинаки, Шабалина, Куликово поле, Супруна, Лобанова, проезде Лобанова, улице и переулке Макаренко, Нины Ониловой, Коробкова, Якова Иванова, Курганная, Токарева, Промышленная, Индустриальная, Генерала Коломийца, Маршала Геловани, Боцманская, Флагманская и Короленко.
Также воды не будет в садовых товариществах "Яблоня", "Тополек", "Камаз", "Южный", "Рябина",
Ранее зампредседателя госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Ахмед Османов сообщил, что воды в Крыму хватит на 495 суток
, и это без учета притока в водохранилища в будущем.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму"
крымские гидрологи – директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор Илья Николенко – заявили
, что в Крыму необходимо менять схему водопользования и, в частности, емкость водохранилищ в связи с глобальным изменениям климата.
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