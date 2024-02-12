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Возгорание в воинской части в Ставрополе – названа причина
Возгорание в воинской части в Ставрополе – названа причина - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Возгорание в воинской части в Ставрополе – названа причина
Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T11:10
2024-02-12T11:10
2024-02-12T11:10
ставрополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.По его словам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов. "Ситуацию держу на контроле", - добавил градоначальник.К настоящему времени возгорание локализовано.Как пишет РИА Новости, согласно сайту Минобороны России, по данному адресу находится штаб 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали детиПожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известноКрупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие
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ставрополь, происшествия, пожар, новости, министерство обороны рф, иван ульянченко, россия
Возгорание в воинской части в Ставрополе – названа причина
В Ставрополе произошло возгорание на территории воинской части
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
"На первом этаже здания по Артема, 2, произошло возгорание. Все оперативные и экстренные службы на месте. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал в своем Telegram-канале Ульяненко.
По его словам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов.
"Ситуацию держу на контроле", - добавил градоначальник.
К настоящему времени возгорание локализовано.
Как пишет РИА Новости, согласно сайту Минобороны России, по данному адресу находится штаб 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.
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