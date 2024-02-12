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Возгорание в воинской части в Ставрополе – названа причина

Возгорание в воинской части в Ставрополе – названа причина - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Возгорание в воинской части в Ставрополе – названа причина

Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко. РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T11:10

2024-02-12T11:10

2024-02-12T11:10

ставрополь

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иван ульянченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Возгорание произошло в понедельник в здании на улице Артема в Ставрополе, пострадавших нет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.По его словам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из кабинетов. "Ситуацию держу на контроле", - добавил градоначальник.К настоящему времени возгорание локализовано.Как пишет РИА Новости, согласно сайту Минобороны России, по данному адресу находится штаб 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Возгорание газопровода в Пермском крае: пострадали детиПожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе - что известноКрупный пожар в гостиничном комплексе: есть пострадавшие

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2024

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ставрополь, происшествия, пожар, новости, министерство обороны рф, иван ульянченко, россия