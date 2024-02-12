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В Крыму растет заболеваемость COVID-19
В Крыму растет заболеваемость COVID-19 - РИА Новости Крым, 12.02.2024
В Крыму растет заболеваемость COVID-19
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму за последнюю неделю выросла на 20%, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T16:03
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2024-02-12T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму за последнюю неделю выросла на 20%, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В Севастополе при этом за неделю зарегистрировали 257 случаев, что на 6% ниже, чем неделей ранееВо избежание заражения COVID-19 жителям полуострова, в особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская ранее в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистовГрозит ли россиянам вирус АляскапоксЭпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в Крыму и Севастополе
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роспотребнадзор, новости, новости крыма, крым, севастополь, коронавирус, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму растет заболеваемость COVID-19
В Крыму заболеваемость COVID-19 выросла на 20% за неделю – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму за последнюю неделю выросла на 20%, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"За истекшую неделю на территории Республики Крым зарегистрировано 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 20% выше, чем на предыдущей неделе", – говорится в сообщении.
В Севастополе при этом за неделю зарегистрировали 257 случаев, что на 6% ниже, чем неделей ранее
Во избежание заражения COVID-19 жителям полуострова, в особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская
ранее в комментарии РИА Новости Крым
сообщила, что спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту.
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