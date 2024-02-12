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Пригород Симферополя останется без газа во вторник на весь день
Пригород Симферополя останется без газа во вторник на весь день - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Пригород Симферополя останется без газа во вторник на весь день
Часть жителей Симферополя во вторник на день останется без газоснабжения. Это связано с присоединением нового газопровода в селе Мирное, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T06:01
2024-02-12T06:01
2024-02-12T06:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Часть жителей Симферополя во вторник на день останется без газоснабжения. Это связано с присоединением нового газопровода в селе Мирное, сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".От подачи газа будут отключены абоненты жилого квартал Сарайлы Кыят – улицы Интернациональная, Русская, Славянская, Украинская, Красная, Янтарная, Николаевская, Черноморская, Учительская и переулок Красный, уточнили в ведомстве.Также отключения затронут газораспределительные пункты, расположенные в районе Интернационального переулка и по улице Учительская, 72 в селе Мирное.Накануне симферопольцы пожаловались на сильный запах газа. Заявки были зафиксированы из районов Маршала Жукова, Дубки, Мирное, Молодежное, улиц Украинка и Евпаторийское шоссе. В "Крымгазсети" сообщали, что утечки газа выявлено не было.В июне симферопольцы также жаловались на запах газа. Тогда, по данным минтопэнерго Крыма, причиной стали технологические работы, связанные с добавлением одоранта в систему на объекте "Черноморнефтегаза".Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Евпатории объяснили запах газа в городеЖители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властейЗапах газа в Симферополе - в чем причина
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газ, отключение газа в крыму, крым, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Пригород Симферополя останется без газа во вторник на весь день
Газ отключат в пригородах Симферополя из-за присоединения нового газопровода
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Часть жителей Симферополя во вторник на день останется без газоснабжения. Это связано с присоединением нового газопровода в селе Мирное, сообщает пресс-служба предприятия "Крымгазсети".
"В связи с проведением работ по врезке вновь построенного газопровода будет приостановлена подача газа с 8 утра до 17 вечера во вторник, 13 февраля 2024 года", – сказано в сообщении.
От подачи газа будут отключены абоненты жилого квартал Сарайлы Кыят – улицы Интернациональная, Русская, Славянская, Украинская, Красная, Янтарная, Николаевская, Черноморская, Учительская и переулок Красный, уточнили в ведомстве.
Также отключения затронут газораспределительные пункты, расположенные в районе Интернационального переулка и по улице Учительская, 72 в селе Мирное.
Накануне симферопольцы пожаловались на сильный запах газа
. Заявки были зафиксированы из районов Маршала Жукова, Дубки, Мирное, Молодежное, улиц Украинка и Евпаторийское шоссе. В "Крымгазсети" сообщали, что утечки газа выявлено не было.
В июне симферопольцы также жаловались на запах газа
. Тогда, по данным минтопэнерго Крыма, причиной стали технологические работы, связанные с добавлением одоранта в систему на объекте "Черноморнефтегаза".
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