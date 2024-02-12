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Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона

Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона

Москва потрясла и шокировала американского журналиста Такера Карлсона. На Всемирном правительственном саммите в Дубае он заявил, что этот город лучше, чем любой РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T22:18

2024-02-12T22:18

2024-02-12T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Москва потрясла и шокировала американского журналиста Такера Карлсона. На Всемирном правительственном саммите в Дубае он заявил, что этот город лучше, чем любой город на его родине в США.Отец американского журналиста в восьмидесятые годы прошлого столетия провел много времени в российской столице, работая на правительство США, признался Карлсон.Американский журналист впервые за много лет записал интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Оно войдет в историю журналистики и политики, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В ночь на пятницу по московскому времени интервью было опубликовано на сайте Такера Карлсона, а затем он разместил его в соцсети X и на YouTube. Видео также было опубликовано на сайте Кремля. Суммарно количество просмотров на всех языках уже превысило миллиард, только англоязычную версию разговора за три для просмотрели более 180 миллионов раз.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина КарлсонуПутин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью КарлсонуВ Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, мнения, москва, россия, общество, новости, городская среда