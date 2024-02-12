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Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона
Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона
Москва потрясла и шокировала американского журналиста Такера Карлсона. На Всемирном правительственном саммите в Дубае он заявил, что этот город лучше, чем любой РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T22:18
2024-02-12T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Москва потрясла и шокировала американского журналиста Такера Карлсона. На Всемирном правительственном саммите в Дубае он заявил, что этот город лучше, чем любой город на его родине в США.Отец американского журналиста в восьмидесятые годы прошлого столетия провел много времени в российской столице, работая на правительство США, признался Карлсон.Американский журналист впервые за много лет записал интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Оно войдет в историю журналистики и политики, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В ночь на пятницу по московскому времени интервью было опубликовано на сайте Такера Карлсона, а затем он разместил его в соцсети X и на YouTube. Видео также было опубликовано на сайте Кремля. Суммарно количество просмотров на всех языках уже превысило миллиард, только англоязычную версию разговора за три для просмотрели более 180 миллионов раз.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это шаг к миру": как Запад отреагировал на интервью Путина КарлсонуПутин зашел с козырей: эксперт назвал главную ценность интервью КарлсонуВ Крыму назвали примитивной реакцию Сунака на интервью Путина
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такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, мнения, москва, россия, общество, новости, городская среда
Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона

Такер Карлсон после визита в Россию поделился впечатлениями о Москве

22:18 12.02.2024 (обновлено: 22:38 12.02.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАмериканский журналист Т. Карлсон в Москве
Американский журналист Т. Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Москва потрясла и шокировала американского журналиста Такера Карлсона. На Всемирном правительственном саммите в Дубае он заявил, что этот город лучше, чем любой город на его родине в США.

"Что для меня стало радикальным и шокирующим, что меня взволновало – так это Москва, где я раньше никогда не был. Самый большой город Европы, 13 миллионов человек. Москва намного лучше, чем любой город в моей стране. Я понятия об этом не имел", – цитирует журналиста Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Отец американского журналиста в восьмидесятые годы прошлого столетия провел много времени в российской столице, работая на правительство США, признался Карлсон.

"Архитектура, еда, сервис – лучше любого города в Штатах. Идеология тут не при чем. Обычного человека не волнуют абстракции – его волнует настоящая жизнь. Если ты не можешь пользоваться метро, как боятся многие люди в Нью-Йорке, потому что это опасно, то ты начинаешь задумываться – в чем же здесь лидерство?" – акцентировал Такер Карлсон.

Американский журналист впервые за много лет записал интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Оно войдет в историю журналистики и политики, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В ночь на пятницу по московскому времени интервью было опубликовано на сайте Такера Карлсона, а затем он разместил его в соцсети X и на YouTube. Видео также было опубликовано на сайте Кремля. Суммарно количество просмотров на всех языках уже превысило миллиард, только англоязычную версию разговора за три для просмотрели более 180 миллионов раз.
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Такер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуМненияМоскваРоссияОбществоНовостиГородская среда
 
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22:52Главное за день: 12 февраля
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