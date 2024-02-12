Лучше, чем любой город в США: чем Москва потрясла журналиста Карлсона
Такер Карлсон после визита в Россию поделился впечатлениями о Москве
22:18 12.02.2024 (обновлено: 22:38 12.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Москва потрясла и шокировала американского журналиста Такера Карлсона. На Всемирном правительственном саммите в Дубае он заявил, что этот город лучше, чем любой город на его родине в США.
"Что для меня стало радикальным и шокирующим, что меня взволновало – так это Москва, где я раньше никогда не был. Самый большой город Европы, 13 миллионов человек. Москва намного лучше, чем любой город в моей стране. Я понятия об этом не имел", – цитирует журналиста Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Отец американского журналиста в восьмидесятые годы прошлого столетия провел много времени в российской столице, работая на правительство США, признался Карлсон.
"Архитектура, еда, сервис – лучше любого города в Штатах. Идеология тут не при чем. Обычного человека не волнуют абстракции – его волнует настоящая жизнь. Если ты не можешь пользоваться метро, как боятся многие люди в Нью-Йорке, потому что это опасно, то ты начинаешь задумываться – в чем же здесь лидерство?" – акцентировал Такер Карлсон.
Американский журналист впервые за много лет записал интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Оно войдет в историю журналистики и политики, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
В ночь на пятницу по московскому времени интервью было опубликовано на сайте Такера Карлсона, а затем он разместил его в соцсети X и на YouTube. Видео также было опубликовано на сайте Кремля. Суммарно количество просмотров на всех языках уже превысило миллиард, только англоязычную версию разговора за три для просмотрели более 180 миллионов раз.
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