https://crimea.ria.ru/20240209/vesna-prognoz-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1134836080.html

Весна: прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС

Весна: прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Весна: прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС

В грядущие выходные в Крыму ожидается теплая и солнечная погода, дождей не будет, а столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T20:38

2024-02-09T20:38

2024-02-09T20:38

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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погода в крыму

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Прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС Прогноз для Крыма на выходные от ФОБОС audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму ожидается теплая и солнечная погода, дождей не будет, а столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В субботу ситуацию определит взаимодействие между циклоном атлантического происхождения над Британскими островами, который с юга подпирает гигантский азорский максимум. Осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями, в ночные часы в Симферополе не прохладнее +8…+10, днем +13…+15 в городе и +12…+17 по региону. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в порывах до 15 м/с", – прогнозирует специалист.В воскресенье, по его словам, ситуация не изменится. Антициклон усилит свое влияние – в этой связи погода в Крыму будет солнечной, ночью термометры покажут +11…+14 градусов, в дневные часы +13…+18 градусов. Ветер юго-западный, в порывах до 15 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый месяц 2024 года через объектив РИА Новости КрымДымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуКак не заболеть гриппом и ОРВИ в Крыму – рекомендации специалистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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