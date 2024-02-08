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ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника
ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника - РИА Новости Крым, 08.02.2024
ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника
Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили в зоне спецоперации 73 украинских беспилотника и 12 реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T14:19
2024-02-08T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили в зоне спецоперации 73 украинских беспилотника и 12 реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 570 самолетов, 265 вертолетов, 12040 беспилотников, 462 зенитных ракетных комплекса, 14938 танков и другие виды военной техники и вооружения.Ранее в Минобороны сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожен беспилотникВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительРоссийская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
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министерство обороны рф, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), пво
ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника

Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника

14:19 08.02.2024 (обновлено: 14:34 08.02.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПВО
ПВО
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили в зоне спецоперации 73 украинских беспилотника и 12 реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire чешского производства. Кроме того, уничтожены 73 украинских беспилотника в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Кременная ЛНР, Новомихайловка, Николаевка ДНР и Любимовка Запорожской области", - говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 570 самолетов, 265 вертолетов, 12040 беспилотников, 462 зенитных ракетных комплекса, 14938 танков и другие виды военной техники и вооружения.
Ранее в Минобороны сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Крым.
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Министерство обороны РФНовостиНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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