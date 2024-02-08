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ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника
ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника - РИА Новости Крым, 08.02.2024
ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника
Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили в зоне спецоперации 73 украинских беспилотника и 12 реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T14:19
2024-02-08T14:19
2024-02-08T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО в минувшие сутки сбили в зоне спецоперации 73 украинских беспилотника и 12 реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожено 570 самолетов, 265 вертолетов, 12040 беспилотников, 462 зенитных ракетных комплекса, 14938 танков и другие виды военной техники и вооружения.Ранее в Минобороны сообщили о пресечении попытки ВСУ совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом уничтожен беспилотникВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительРоссийская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , беспилотник (бпла, дрон), пво
ПВО сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника
Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила 12 снарядов Vampire и 73 беспилотника
14:19 08.02.2024 (обновлено: 14:34 08.02.2024)