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Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году
Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году
Остановочные павильоны в Крыму обновят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T21:52
2024-02-07T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Остановочные павильоны в Крыму обновят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта.По информации Минтранса РК, новые остановочные павильоны уже появились на прошлой неделе на автодороге "Объезд пгт Советский" (км 1+550), от с. Амурское до автодороги "граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" (км 1+005 слева, 1+060 справа) и на автодороге Колоски – Ромашкино (км 3-4).Новые остановочные павильоны в Крыму начали устанавливать в рамках программы по внедрению единого архитектурного стиля остановочных павильонов общественного транспорта на республиканских дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспортаСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогахКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ
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городская среда, благоустройство, крымавтодор, крым, новости крыма, транспорт, симферополь, алушта, ялта, херсонская область
Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году

300 новых остановочных павильонов планируют установить в Крыму в 2024 году

21:52 07.02.2024
 
© Минтранс КрымаСотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году
Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Остановочные павильоны в Крыму обновят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта.

"Крымавтодор" продолжает выполнять работы по установке новых остановочных павильонов во всей республике. В текущем году планируется установить порядка 300 новых павильонов", – говорится в сообщении.

По информации Минтранса РК, новые остановочные павильоны уже появились на прошлой неделе на автодороге "Объезд пгт Советский" (км 1+550), от с. Амурское до автодороги "граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" (км 1+005 слева, 1+060 справа) и на автодороге Колоски – Ромашкино (км 3-4).

"В прошлом году "Крымавтодором" было установлено 316 автопавильонов, отремонтировано около 47 тыс квадратных метров тротуаров и около 326 тыс квадратных метров дорожного покрытия, проведена санитарная очистка около 150 км прохода, установлено 39 светофоров, установлены или дублированы дорожные знаки на 33 дорожных объектах", – уточнили в пресс-службе министерства.

Новые остановочные павильоны в Крыму начали устанавливать в рамках программы по внедрению единого архитектурного стиля остановочных павильонов общественного транспорта на республиканских дорогах.
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