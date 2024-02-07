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Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году

Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году

Остановочные павильоны в Крыму обновят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T21:52

2024-02-07T21:52

2024-02-07T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Остановочные павильоны в Крыму обновят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта.По информации Минтранса РК, новые остановочные павильоны уже появились на прошлой неделе на автодороге "Объезд пгт Советский" (км 1+550), от с. Амурское до автодороги "граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" (км 1+005 слева, 1+060 справа) и на автодороге Колоски – Ромашкино (км 3-4).Новые остановочные павильоны в Крыму начали устанавливать в рамках программы по внедрению единого архитектурного стиля остановочных павильонов общественного транспорта на республиканских дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспортаСколько камер наблюдения установлено на крымских дорогахКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, благоустройство, крымавтодор, крым, новости крыма, транспорт, симферополь, алушта, ялта, херсонская область