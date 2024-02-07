Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году
300 новых остановочных павильонов планируют установить в Крыму в 2024 году
© Минтранс КрымаСотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году
© Минтранс Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Остановочные павильоны в Крыму обновят в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта.
"Крымавтодор" продолжает выполнять работы по установке новых остановочных павильонов во всей республике. В текущем году планируется установить порядка 300 новых павильонов", – говорится в сообщении.
По информации Минтранса РК, новые остановочные павильоны уже появились на прошлой неделе на автодороге "Объезд пгт Советский" (км 1+550), от с. Амурское до автодороги "граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта" (км 1+005 слева, 1+060 справа) и на автодороге Колоски – Ромашкино (км 3-4).
"В прошлом году "Крымавтодором" было установлено 316 автопавильонов, отремонтировано около 47 тыс квадратных метров тротуаров и около 326 тыс квадратных метров дорожного покрытия, проведена санитарная очистка около 150 км прохода, установлено 39 светофоров, установлены или дублированы дорожные знаки на 33 дорожных объектах", – уточнили в пресс-службе министерства.
Новые остановочные павильоны в Крыму начали устанавливать в рамках программы по внедрению единого архитектурного стиля остановочных павильонов общественного транспорта на республиканских дорогах.
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