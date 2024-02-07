https://crimea.ria.ru/20240207/rannie-ovoschi-i-frukty-v-krymu-otkuda-ikh-vezut-i-naskolko-oni-bezopasny-1134721036.html

Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны

Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Ранние овощи и фрукты в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны

На прилавках рынков и магазинов появляются ранние фрукты и овощи, которые привозят в Крым из-за рубежа. Насколько они безопасны, содержатся ли в них нитраты и... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T07:25

2024-02-07T07:25

2024-02-07T07:25

овощи

радио "спутник в крыму"

мнения

фрукты

михаил воробьев

здоровье

здоровое питание

красота и здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121750607_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d272498bdd6bf8e35ceb5843b830a54.jpg.webp

Михаил Воробьев о ранних овощах и фруктах в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны Михаил Воробьев о ранних овощах и фруктах в Крыму: откуда их везут и насколько они безопасны audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. На прилавках рынков и магазинов появляются ранние фрукты и овощи, которые привозят в Крым из-за рубежа. Насколько они безопасны, содержатся ли в них нитраты и ядохимикаты, рассказал агроном Михаил Воробьев в эфире радио "Спутник в Крыму".Агроном уточняет, что к зарубежной продукции больше внимания, потому что она должна проходить таможенный, фитосанитарный контроль – это барьер для некачественной продукции."Более южные регионы находятся в выигрышном положении. Турции, Египту, Сирии не нужно затрачивать какие-то дополнительные усилия для выращивания овощей, которые для нас являются ранними. Если сейчас в Турции очень тепло, если там давно все цветет, то нет необходимости использовать пленочные, стеклянные теплицы, специальные агро-приемы", – объясняет Михаил Воробьев.Говоря о хранении ранних овощей, агроном уточняет, что к ним, в том числе, относится редис, а также зеленые культуры: укроп, петрушка, салат. Чтобы продлить их свежесть, нет смысла использовать нитраты. Достаточно содержать в прохладном месте: при температуре +1...+3 градуса.Нитраты же используют, чтобы увеличить урожай, а, следовательно, быстрее и больше получить прибыль. Однако на глаз отличить овощи с повышенным содержанием нитратов не получится. Это можно сделать только в лаборатории. Не помогут и бытовые нитратомеры, так как они имеют очень низкую чувствительность.Есть фрукты, которые, по мнению Михаила Воробьева, все же покупать не стоит. Например, весной не должно быть на прилавках яблок сорта "Антоновка"."Антоновка" при всех ухищрениях лежит максимум до января. Каким образом она может сохраниться до весны – не совсем понятно. В этом случае следует воздержаться от покупки", – предупреждает эксперт.При этом он говорит, что нет ничего удивительного в появлении сейчас на прилавках арбузов, которые привезены из стран южного полушария, где как раз идет сбор их урожая. Также вполне безопасны ранние яблоки из Чили, Бразилии: они сочные, сладкие. При этом хранятся недолго.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубникаПестициды и агрохимикаты: вред и польза – экспертФруктово-овощной подвох: что такое нитраты и как не стать их жертвой

https://crimea.ria.ru/20240123/vsem-stoyat-smirno--rabotayut-shmeli-v-teplitsakh-kryma-opylyayut-pomidory-1134404166.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

овощи, мнения, фрукты, михаил воробьев, здоровье, здоровое питание, красота и здоровье