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Главные новости Крыма: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Главные новости Крыма: 7 февраля
Главные новости Крыма: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Главные новости Крыма: 7 февраля
Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино. В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T22:58
2024-02-07T22:58
главное за день
новости крыма
награды
министерство обороны рф
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
николай лукашенко
орви
роспотребнадзор
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино. В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в Крыму и Севастополе. В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию. Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Морпехов из Севастополя наградили за отвагуВоеннослужащим бригады морской пехоты из Севастополя вручили медали "За отвагу", сообщили в Министерстве обороны России. Среди награжденных – командир роты морской пехоты с позывным "Седой", подразделение которого участвовало в боях за село Работино в Запорожской области."Медаль "За отвагу" получил за успешное выполнение задач подразделением в населенном пункте Работино. Медали и награды офицера – это заслуга его подчиненных. Благодаря действиям своих подчиненных был награжден и я", – рассказал командир роты.В Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорогЗа 10 лет в российском Крыму благодаря поддержке федерального центра построили около 300 километров новых дорог."Мы нарастили объемы работ по ремонту, реконструкции и строительству дорог. В целом у нас как минимум 300 километров новых дорог появилось на территории республики, это большой объем", – сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Также в Крыму ежегодно ремонтируется до одной тысячи километров дорог, в том числе муниципальных.Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышенЭпидемический порог по заболеваемости ОРВИ превышен в Крыму и Севастополе, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю."На пятой отчетной неделе 2024 года в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 11917 человек, показатель на 10 тысяч населения – 60,8. Эпидемический порог превышен на 25,8%", – сказано в сообщении на сайте управления.Превышение эпидемического порога на 22,2% зафиксировано и в Севастополе, где за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3199 человек. Показатель на 10 тысяч населения – 61,2.На сколько готова новая трасса из Симферополя в ЕвпаториюГотовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%. На объекте круглосуточно работают порядка 170 человек и около 60 единиц техники, сообщил первый замначальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов."Также продолжается строительство южного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное", – добавил он.Строительная готовность первого этапа составляет около 80%, второго – 40%. По первому этапу работы планируется завершить до конца года, по второму – в первом квартале следующего года. В настоящее время ведется устройство дорожных одежд и асфальтобетонного покрытия, устанавливается барьерное ограждение.Февральские окна в КрымуПотепление в Крыму продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической нормы. Улучшением погоды Крым обязан теплым средиземноморским воздушным массам. При этом атлантический циклон перемещается значительно севернее Крыма."На полуострове ожидается сухая, теплая погода с температурными значениями +16…+18 градусов. Это выше климатической нормы на 7…9 градусов, – сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая. – Но аномалией это называть не стоит. Это просто значительный вынос тепла на достаточно большой период – предварительно, до 13 февраля".
https://crimea.ria.ru/20240207/gorbatyy-most-v-simferopole-polnostyu-zakroyut-dlya-proezda-na-polgoda-1134769407.html
https://crimea.ria.ru/20240207/kogda-budet-spad-zabolevaemosti-orvi-v-krymu--prognoz-rospotrebnadzora-1134767577.html
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https://crimea.ria.ru/20240207/rannie-ovoschi-i-frukty-v-krymu-otkuda-ikh-vezut-i-naskolko-oni-bezopasny-1134721036.html
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главное за день, новости крыма, награды, министерство обороны рф, севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, николай лукашенко, орви, роспотребнадзор, крым, симферополь, евпатория, служба автомобильных дорог республики крым, крымская погода, татьяна любецкая, февральские окна
Главные новости Крыма: 7 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 7 февраля

22:58 07.02.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевБойцов из Севастополя наградили государственными наградами за героизм в зоне СВО
Бойцов из Севастополя наградили государственными наградами за героизм в зоне СВО
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино. В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в Крыму и Севастополе. В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию. Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Морпехов из Севастополя наградили за отвагу

Военнослужащим бригады морской пехоты из Севастополя вручили медали "За отвагу", сообщили в Министерстве обороны России. Среди награжденных – командир роты морской пехоты с позывным "Седой", подразделение которого участвовало в боях за село Работино в Запорожской области.
"Медаль "За отвагу" получил за успешное выполнение задач подразделением в населенном пункте Работино. Медали и награды офицера – это заслуга его подчиненных. Благодаря действиям своих подчиненных был награжден и я", – рассказал командир роты.

В Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог

За 10 лет в российском Крыму благодаря поддержке федерального центра построили около 300 километров новых дорог.
"Мы нарастили объемы работ по ремонту, реконструкции и строительству дорог. В целом у нас как минимум 300 километров новых дорог появилось на территории республики, это большой объем", – сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Также в Крыму ежегодно ремонтируется до одной тысячи километров дорог, в том числе муниципальных.
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Вчера, 19:19
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Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен

Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ превышен в Крыму и Севастополе, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
"На пятой отчетной неделе 2024 года в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 11917 человек, показатель на 10 тысяч населения – 60,8. Эпидемический порог превышен на 25,8%", – сказано в сообщении на сайте управления.
Превышение эпидемического порога на 22,2% зафиксировано и в Севастополе, где за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3199 человек. Показатель на 10 тысяч населения – 61,2.
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На сколько готова новая трасса из Симферополя в Евпаторию

Готовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%. На объекте круглосуточно работают порядка 170 человек и около 60 единиц техники, сообщил первый замначальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов.
"Также продолжается строительство южного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное", – добавил он.
Строительная готовность первого этапа составляет около 80%, второго – 40%. По первому этапу работы планируется завершить до конца года, по второму – в первом квартале следующего года. В настоящее время ведется устройство дорожных одежд и асфальтобетонного покрытия, устанавливается барьерное ограждение.
Комплексное обследование и восстановление причала в Севастополе
Вчера, 19:45
Когда в Севастополе заработают причалы на Северной стороне города

Февральские окна в Крыму

Потепление в Крыму продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической нормы. Улучшением погоды Крым обязан теплым средиземноморским воздушным массам. При этом атлантический циклон перемещается значительно севернее Крыма.
"На полуострове ожидается сухая, теплая погода с температурными значениями +16…+18 градусов. Это выше климатической нормы на 7…9 градусов, – сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая. – Но аномалией это называть не стоит. Это просто значительный вынос тепла на достаточно большой период – предварительно, до 13 февраля".
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Вчера, 07:25Радио "Спутник в Крыму"
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Главное за деньНовости КрымаНаградыМинистерство обороны РФСевастопольРемонт и строительство дорог в КрымуНиколай ЛукашенкоОРВИРоспотребнадзорКрымСимферопольЕвпаторияСлужба автомобильных дорог Республики КрымКрымская погодаТатьяна ЛюбецкаяФевральские окна
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму в четверг
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22:58Главные новости Крыма: 7 февраля
22:34Продукты в 15-километровую зону: в Херсонщину передали 28 автолавок
22:14Главное за день: 7 февраля
21:52Сотни новых остановочных павильонов появятся в Крыму в этом году
21:37Валиева назвала три версии попадания в организм запрещенного вещества
21:17На одной из улиц Симферополя появится полоса для общественного транспорта
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20:35Еще пять реактивных снарядов Vampire сбиты на подлете к Белгороду
20:11Когда ждать спада заболеваемости ОРВИ в Крыму – прогноз Роспотребнадзора
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19:19"Горбатый" мост в Симферополе полностью закроют для проезда на полгода
19:06Прощание с героем СВО пройдет в Раздольненском районе Крыма
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18:35В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию
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