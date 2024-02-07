https://crimea.ria.ru/20240207/glavnye-novosti-kryma-7-fevralya-1134769832.html

Главные новости Крыма: 7 февраля

Главные новости Крыма: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Главные новости Крыма: 7 февраля

Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино. В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T22:58

2024-02-07T22:58

2024-02-07T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Морпехов из Севастополя наградили за отвагу в боях под Работино. В российском Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорог. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в Крыму и Севастополе. В Крыму рассказали о готовности новой трассы из Симферополя в Евпаторию. Февральские окна: надолго ли в Крым вернулось тепло.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Морпехов из Севастополя наградили за отвагуВоеннослужащим бригады морской пехоты из Севастополя вручили медали "За отвагу", сообщили в Министерстве обороны России. Среди награжденных – командир роты морской пехоты с позывным "Седой", подразделение которого участвовало в боях за село Работино в Запорожской области."Медаль "За отвагу" получил за успешное выполнение задач подразделением в населенном пункте Работино. Медали и награды офицера – это заслуга его подчиненных. Благодаря действиям своих подчиненных был награжден и я", – рассказал командир роты.В Крыму за 10 лет построили 300 км новых дорогЗа 10 лет в российском Крыму благодаря поддержке федерального центра построили около 300 километров новых дорог."Мы нарастили объемы работ по ремонту, реконструкции и строительству дорог. В целом у нас как минимум 300 километров новых дорог появилось на территории республики, это большой объем", – сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.Также в Крыму ежегодно ремонтируется до одной тысячи километров дорог, в том числе муниципальных.Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышенЭпидемический порог по заболеваемости ОРВИ превышен в Крыму и Севастополе, сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю."На пятой отчетной неделе 2024 года в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 11917 человек, показатель на 10 тысяч населения – 60,8. Эпидемический порог превышен на 25,8%", – сказано в сообщении на сайте управления.Превышение эпидемического порога на 22,2% зафиксировано и в Севастополе, где за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 3199 человек. Показатель на 10 тысяч населения – 61,2.На сколько готова новая трасса из Симферополя в ЕвпаториюГотовность второго этапа объездной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный протяженностью 61 километр составляет 87%. На объекте круглосуточно работают порядка 170 человек и около 60 единиц техники, сообщил первый замначальника Службы автодорог Крыма Роман Парамонов."Также продолжается строительство южного обхода Симферополя на участке Донское – Перевальное. Проект реализуется в два этапа: 1-й – участок 15,8 км от трассы "Таврида" у села Донское до села Заречное, 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное", – добавил он.Строительная готовность первого этапа составляет около 80%, второго – 40%. По первому этапу работы планируется завершить до конца года, по второму – в первом квартале следующего года. В настоящее время ведется устройство дорожных одежд и асфальтобетонного покрытия, устанавливается барьерное ограждение.Февральские окна в КрымуПотепление в Крыму продлится до середины следующей недели, дневные температурные значения будут выше климатической нормы. Улучшением погоды Крым обязан теплым средиземноморским воздушным массам. При этом атлантический циклон перемещается значительно севернее Крыма."На полуострове ожидается сухая, теплая погода с температурными значениями +16…+18 градусов. Это выше климатической нормы на 7…9 градусов, – сообщила начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая. – Но аномалией это называть не стоит. Это просто значительный вынос тепла на достаточно большой период – предварительно, до 13 февраля".

https://crimea.ria.ru/20240207/gorbatyy-most-v-simferopole-polnostyu-zakroyut-dlya-proezda-na-polgoda-1134769407.html

https://crimea.ria.ru/20240207/kogda-budet-spad-zabolevaemosti-orvi-v-krymu--prognoz-rospotrebnadzora-1134767577.html

https://crimea.ria.ru/20240207/kogda-v-sevastopole-zarabotayut-prichaly-na-severnoy-storone-goroda-1134768512.html

https://crimea.ria.ru/20240207/rannie-ovoschi-i-frukty-v-krymu-otkuda-ikh-vezut-i-naskolko-oni-bezopasny-1134721036.html

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