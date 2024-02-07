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Часть Севастополя и пригород в среду останутся без света

Часть Севастополя и пригород в среду останутся без света - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Часть Севастополя и пригород в среду останутся без света

Севастополь и семь пригородных населенных пунктов в среду останутся без электроснабжения из-за работ по устранению дефектов на оборудовании, сообщает... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T06:04

2024-02-07T06:04

2024-02-07T06:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Севастополь и семь пригородных населенных пунктов в среду останутся без электроснабжения из-за работ по устранению дефектов на оборудовании, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения пройдут в селе Тыловое на улицах Лазурная, Склонная, Ясная, Водопроводная.В это же время отключения запланированы в Орлином. Без света останутся жители улиц Каштановая, Коцюбы, Молодежная, Предгорная, Механизаторов, Благодатная, КСП "Красный Октябрь".В Передовом отключения коснутся абонентов по адресам: ул. Фронтовая, ул. Хромченко, ул. Табаководов.Больше тридцати улиц и шесть садовых товариществ останутся без электроснабжения в Ново-Бобровке: улицы Герасина, Гористая, Садовая, Баденкиной, Изумрудная, 3-я Комендорская, Челнокова, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Камышовое шоссе, Поэта Сельвинского, Петра Градова, Писателя Аверченко, Балаклавское шоссе, Хрусталева, Остен-Сакена, Апошанского, Гарина-Михайловского, 2-ой обороны, Предместная, Владимира Папидзе, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Григория Ивашкевича, Хвойный, тупик, Юхарина балка, переулки Жасминовый, 1-ый Хвойный, 2-й Хвойный, а также частично садовые товарищества "Кальфа-1", "Слип", "Якорь", "Южный Экспресс", "Победа", "Камаз", "Сапун-гора".В Штурмовом отключат абонентов по улицам Поворотная, Придорожная, Поворотный тупик, Погорелова, частично на территориях садовых товарищество "Медик-2-А" и "Лесная поляна".В Каче без света будут жители Красноармейской, Нестерова, Первомайской, Гризодубовой.В Любимовке - улицы 1 линия, 2 линия, Федоровская, проезд Федоровский, Актюбинская, частично садоводческое товарищество "Дружба".С 9:00 до 14:00 в самом Севастополе без света останутся улицы Бориса Михайлова, Героев Бреста, проспект Столетовский, ул. Новикова, ул. Склонной, ул. Шелковичной и в Фонтанный переулок.Кроме того, в связи с неотложными работами с 08:30 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии в поселке ГРЭС по ул. Зеленогорская, ул. Драчука, ул. Волжская, ул. Оранжерейная, ул. Цветочная, ул. Цыганкова, ул. Южная.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублейВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период11 новых газовых котельных построят в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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