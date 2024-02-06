https://crimea.ria.ru/20240206/gde-v-krymu-ne-budet-vody-vo-vtornik-1134703836.html

Где в Крыму не будет воды во вторник

Где в Крыму не будет воды во вторник - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Где в Крыму не будет воды во вторник

Более 20 улиц Бахчисарая и СНТ в Евпатории останутся без воды во вторник. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T07:22

2024-02-06T07:22

2024-02-06T07:22

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бахчисарай

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отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Более 20 улиц Бахчисарая и СНТ в Евпатории останутся без воды во вторник. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма"."Водоснабжение в Бахчисарае будет ограничено 6 февраля с 9.00 до 15.00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе", - уточнили на предприятии.Ограничение водоснабжения в городе коснется следующих адресов: пер. Советский, ул. Симферопольская №1-32, ул. Гайдара № 1-6, ул. Серова, ул. Ракитского, ул. Гризодубовой, пер. Садовый, ул. Свидерского, ул. Котовского, ул. Шевченко, ул. Строительная № 1-38, ул. Якутская, ул. Кооперативная, ул. Панфилова, ул. Фрунзе № 2-51, ул. Советская №1-11, ул. Пирогова, ул. Миндальная, ул. Ялтинская, ул. Селимова, ул. Таврическая, ул. Щорса, а также прилегающих к ним улиц и переулков.На время выполнения работ предприятие будет осуществлять подвоз питьевой воды при поступлении заявок.Воды также не будет в Евпатории - во вторник с 00.00 до 09.00 в домах СНТ "Дружба-2".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводыНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

бахчисарай

евпатория

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2024

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