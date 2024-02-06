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Где в Крыму не будет воды во вторник - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Где в Крыму не будет воды во вторник
Где в Крыму не будет воды во вторник - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Где в Крыму не будет воды во вторник
Более 20 улиц Бахчисарая и СНТ в Евпатории останутся без воды во вторник. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T07:22
2024-02-06T07:22
вода крыма
вода в крыму
бахчисарай
евпатория
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Более 20 улиц Бахчисарая и СНТ в Евпатории останутся без воды во вторник. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма"."Водоснабжение в Бахчисарае будет ограничено 6 февраля с 9.00 до 15.00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе", - уточнили на предприятии.Ограничение водоснабжения в городе коснется следующих адресов: пер. Советский, ул. Симферопольская №1-32, ул. Гайдара № 1-6, ул. Серова, ул. Ракитского, ул. Гризодубовой, пер. Садовый, ул. Свидерского, ул. Котовского, ул. Шевченко, ул. Строительная № 1-38, ул. Якутская, ул. Кооперативная, ул. Панфилова, ул. Фрунзе № 2-51, ул. Советская №1-11, ул. Пирогова, ул. Миндальная, ул. Ялтинская, ул. Селимова, ул. Таврическая, ул. Щорса, а также прилегающих к ним улиц и переулков.На время выполнения работ предприятие будет осуществлять подвоз питьевой воды при поступлении заявок.Воды также не будет в Евпатории - во вторник с 00.00 до 09.00 в домах СНТ "Дружба-2".Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводыНовая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
бахчисарай
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РИА Новости Крым
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96
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вода крыма, вода в крыму, бахчисарай, евпатория, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, отключение воды в крыму
Где в Крыму не будет воды во вторник

Без воды во вторник останутся более 20 улиц Бахчисарая и СНТ в Евпатории

07:22 06.02.2024
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Более 20 улиц Бахчисарая и СНТ в Евпатории останутся без воды во вторник. Об этом сообщает предприятие "Вода Крыма".
"Водоснабжение в Бахчисарае будет ограничено 6 февраля с 9.00 до 15.00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе", - уточнили на предприятии.
Ограничение водоснабжения в городе коснется следующих адресов:
пер. Советский,
ул. Симферопольская №1-32,
ул. Гайдара № 1-6,
ул. Серова,
ул. Ракитского,
ул. Гризодубовой,
пер. Садовый,
ул. Свидерского,
ул. Котовского,
ул. Шевченко,
ул. Строительная № 1-38,
ул. Якутская,
ул. Кооперативная,
ул. Панфилова,
ул. Фрунзе № 2-51,
ул. Советская №1-11,
ул. Пирогова,
ул. Миндальная,
ул. Ялтинская,
ул. Селимова,
ул. Таврическая,
ул. Щорса, а также прилегающих к ним улиц и переулков.
На время выполнения работ предприятие будет осуществлять подвоз питьевой воды при поступлении заявок.
Воды также не будет в Евпатории - во вторник с 00.00 до 09.00 в домах СНТ "Дружба-2".
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Вода КрымаВода в КрымуБахчисарайЕвпаторияЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоОтключение воды в Крыму
 
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