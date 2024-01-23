https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-v-evpatorii-otremontiruyut-problemnye-vodovody-1134401190.html
Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
Новые водоводы в Евпатории должны ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Воды Крыма" Максим... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T15:19
2024-01-23T15:19
2024-01-23T15:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Новые водоводы в Евпатории должны ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.Существующий водовод очень изношен, к тому же он расположен между берегом моря, железнодорожным полотном и высоковольтными опорами ЛЭП, отметил он. Эти факторы оказывали на него негативное влияние – из-за почвенной и электрической коррозии трубы разрушались снаружи и изнутри, продолжил эксперт.Поэтому было принято решение провести капитальный ремонт и замену наиболее проблемных участков протяженностью 21 километр и диаметром 1000 мм, уточнил Новик. Работы будут вестись за счет федеральных инфраструктурных кредитов (около двух млрд рублей) и госпрограммы по реновации ЖКХ (около одного миллиарда рублей).Строительство магистрального водовода позволит перевести евпаторийцев на использование артезианской воды из скважин Сакского района, добавил Новик. Для этого необходимо капитально отремонтировать 40 километров труб.В рамках модернизации в Евпатории до конца 2025 года также построят водопроводную насосную станцию и резервуар объемом 12 тысяч кубометров. Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал о планах по ремонту первого участка водовода, общая длинна которого составляет 40 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая сеть водоотведения появится в Старом городе СимферополяДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыВ Евпатории завершили ремонт теплосети после крупной аварии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Когда в Евпатории отремонтируют проблемные водоводы
Новые водоводы в Евпатории запустят до конца года – директор "Воды Крыма" Новик
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
Новые водоводы в Евпатории должны ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил директор "Воды Крыма" Максим Новик.
"В Евпатории строятся подводящий и магистральный водоводы, которые позволят обеспечить водой новые микрорайоны компактного проживания, – сказал Новик. – В этом году они будут сданы в эксплуатацию".
Существующий водовод очень изношен, к тому же он расположен между берегом моря, железнодорожным полотном и высоковольтными опорами ЛЭП, отметил он. Эти факторы оказывали на него негативное влияние – из-за почвенной и электрической коррозии трубы разрушались снаружи и изнутри, продолжил эксперт.
Поэтому было принято решение провести капитальный ремонт и замену наиболее проблемных участков протяженностью 21 километр и диаметром 1000 мм, уточнил Новик. Работы будут вестись за счет федеральных инфраструктурных кредитов (около двух млрд рублей) и госпрограммы по реновации ЖКХ (около одного миллиарда рублей).
Строительство магистрального водовода позволит перевести евпаторийцев на использование артезианской воды из скважин Сакского района, добавил Новик. Для этого необходимо капитально отремонтировать 40 километров труб.
В рамках модернизации в Евпатории до конца 2025 года также построят водопроводную насосную станцию
и резервуар объемом 12 тысяч кубометров.
Ранее прокуратура Крыма через суд добилась ремонта
изношенного на 90% магистрального водовода Евпатории. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщал
о планах по ремонту первого участка водовода, общая длинна которого составляет 40 км.
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