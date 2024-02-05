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При обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр МЧС
При обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр МЧС - РИА Новости Крым, 05.02.2024
При обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр МЧС
При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр МЧС Луганской Народной Республики полковник Алексей Потелещенко. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T13:37
2024-02-05T13:37
2024-02-05T13:37
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр МЧС Луганской Народной Республики полковник Алексей Потелещенко. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник."Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд" - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске в субботу, 3 февраля. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли 28 человек. В МИД России произошедшее назвали терактом.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за всеЧетверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянииИз-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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лисичанск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, обстрелы всу, новости
При обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр МЧС
Министр МЧС ЛНР погиб при обстреле украинскими боевиками пекарни в Лисичанске - губернатор