https://crimea.ria.ru/20240205/pri-obstrele-pekarni-v-lisichanske-pogib-ministr-mchs-1134698098.html

При обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр МЧС

При обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр МЧС - РИА Новости Крым, 05.02.2024

При обстреле пекарни в Лисичанске погиб министр МЧС

При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр МЧС Луганской Народной Республики полковник Алексей Потелещенко. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T13:37

2024-02-05T13:37

2024-02-05T13:37

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погиб министр МЧС Луганской Народной Республики полковник Алексей Потелещенко. Об этом сообщил губернатор ЛНР Леонид Пасечник."Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа. Защищал Луганскую Народную Республику в рядах Народной милиции, затем работал в Министерстве чрезвычайных ситуаций ЛНР. В течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд" - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню в Лисичанске в субботу, 3 февраля. Удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли 28 человек. В МИД России произошедшее назвали терактом.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов об ударе ВСУ по Лисичанску: нелюди должны ответить за всеЧетверо пострадавших при обстреле Лисичанска - в крайне тяжелом состоянииИз-под завалов в Лисичанске достали 15 погибших

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, обстрелы всу, новости