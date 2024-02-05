https://crimea.ria.ru/20240205/nochnaya-ataka-dronov-na-bryanskuyu-oblast-chto-izvestno-1134690105.html
Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно
Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно
Над территорией Брянской области вечером в воскресенье и в ночь на понедельник сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T06:12
2024-02-05T06:12
2024-02-05T06:20
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф
пво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128075767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b63c2f66933d32f0f3a14241df01c0ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области вечером в воскресенье и в ночь на понедельник сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что попытки украинских атак произошли на территории Выгоничского района. По его данным, жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Вечером 3 февраля ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки по Брянской области. Вражеские дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушенияЖенщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской областиРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/09/1128075767_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c537bba24e65cef5da8154cdec4ac411.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф, пво, новости сво
Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно
Над территорией Брянской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника
06:12 05.02.2024 (обновлено: 06:20 05.02.2024)