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Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно
Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно
Над территорией Брянской области вечером в воскресенье и в ночь на понедельник сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T06:12
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беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области вечером в воскресенье и в ночь на понедельник сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что попытки украинских атак произошли на территории Выгоничского района. По его данным, жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Вечером 3 февраля ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки по Брянской области. Вражеские дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушенияЖенщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской областиРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф, пво, новости сво
Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно

Над территорией Брянской области силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

06:12 05.02.2024 (обновлено: 06:20 05.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области вечером в воскресенье и в ночь на понедельник сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, первую атаку ВСУ предприняли около 22.30. Дрон сбили дежурными средствами ПВО. Еще один украинский беспилотник перехвачен над территорией Брянской области около 23.00. Затем, около полуночи, силы ПВО перехватили беспилотник самолетного типа. Четвертый дрон уничтожили в 0.30.

Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что попытки украинских атак произошли на территории Выгоничского района. По его данным, жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Вечером 3 февраля ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки по Брянской области. Вражеские дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Брянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФПВОНовости СВО
 
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