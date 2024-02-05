https://crimea.ria.ru/20240205/nochnaya-ataka-dronov-na-bryanskuyu-oblast-chto-izvestno-1134690105.html

Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно

Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Ночная атака дронов на Брянскую область: что известно

Над территорией Брянской области вечером в воскресенье и в ночь на понедельник сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T06:12

2024-02-05T06:12

2024-02-05T06:20

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф

пво

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Над территорией Брянской области вечером в воскресенье и в ночь на понедельник сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что попытки украинских атак произошли на территории Выгоничского района. По его данным, жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Вечером 3 февраля ВСУ предприняли очередную попытку террористической атаки по Брянской области. Вражеские дроны были перехвачены системой противовоздушной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ВСУ устроил взрыв в Белгородской области, есть разрушенияЖенщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской областиРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым

брянская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф, пво, новости сво