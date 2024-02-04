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Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину
Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину
озвучил ветеринарный врач Евгений Цыпленков. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T20:50
2024-02-04T20:50
животные
евгений цыпленков
собаки
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Кожа и шерсть – индикатор здоровья животного и качества корма, которым он питается. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.Эксперт отметил, что животные иногда отдают предпочтение более дешевым кормам, поскольку в них больше вкусовых и ароматических добавок. В тоже время ветеринар подчеркнул, что по внешнему виду животного всегда можно определить, насколько полезную пищу он ест.После этого страдают уши – появляются выделения и другие осложнения. Эти симптомы – звонок для владельца, что необходимо показать питомца ветеринару и сменить корм. Если же животное продолжит получать некачественное питание – последствия могут быть более удручающими, добавил он.Эксперт также отметил, что с качественных кормах обязательно должно содержаться мясо, они должны быть калорийными и богаты витаминами. Исключение - диетический корм или корм для аллергиков."Кошки и собаки по своей природе хищники. Их желудочно-кишечный тракт приспособлен к поглощению больших кусков свежего мяса и последующему длительному перевариванию. Такая пища наиболее полезна. Далее идут корма высокого класса, которые по составу и калорийности близко подошли к сырому мясу. Потом – корма классом по ниже. Кормить животное мясом с кашей или кашей с мясом менее полезно", – продолжил эксперт.Он назвал лучшим вариантом комбинирование сухих кормов со свежим мясом. При этом разносить кормления по времени на 8-10 часов. Это обеспечит выделения необходимого объема желудочного сока и пища будет лучше усваиваться.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествовать с животными в Крым на поезде станет прощеЖивотное - не игрушка, а ответственность. Новое в законеКак не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог
https://crimea.ria.ru/20230301/5-supersposobnostey-koshek-no-lyubim-my-ikh-ne-za-eto_-1118591325.html
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животные, евгений цыпленков, собаки, общество, совет эксперта
Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину

Состояние кожи и шерсти – лучший индикатор качества питания животного

20:50 04.02.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЭкстремальная жара. Архивное фото
Экстремальная жара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Кожа и шерсть – индикатор здоровья животного и качества корма, которым он питается. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.
Эксперт отметил, что животные иногда отдают предпочтение более дешевым кормам, поскольку в них больше вкусовых и ароматических добавок. В тоже время ветеринар подчеркнул, что по внешнему виду животного всегда можно определить, насколько полезную пищу он ест.
"Если долго кормить животное кормами, которые не содержат необходимых веществ и микроэлементов, оно начнет болеть. Первой страдает кожа. В результате ухудшается внешний вид шерсти, она начинает "сыпаться", появляется перхоть на спине и у хвоста", – сообщил Цыпленков.
После этого страдают уши – появляются выделения и другие осложнения. Эти симптомы – звонок для владельца, что необходимо показать питомца ветеринару и сменить корм. Если же животное продолжит получать некачественное питание – последствия могут быть более удручающими, добавил он.
Эксперт также отметил, что с качественных кормах обязательно должно содержаться мясо, они должны быть калорийными и богаты витаминами. Исключение - диетический корм или корм для аллергиков.
"Кошки и собаки по своей природе хищники. Их желудочно-кишечный тракт приспособлен к поглощению больших кусков свежего мяса и последующему длительному перевариванию. Такая пища наиболее полезна. Далее идут корма высокого класса, которые по составу и калорийности близко подошли к сырому мясу. Потом – корма классом по ниже. Кормить животное мясом с кашей или кашей с мясом менее полезно", – продолжил эксперт.
Он назвал лучшим вариантом комбинирование сухих кормов со свежим мясом. При этом разносить кормления по времени на 8-10 часов. Это обеспечит выделения необходимого объема желудочного сока и пища будет лучше усваиваться.
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Заголовок открываемого материала
20:50Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину
20:20Как отличить качественный корм для животных
19:47Что важно знать при вступлении в наследство
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