https://crimea.ria.ru/20240204/perkhot-i-vypadenie-shersti-u-zhivotnogo--veterinar-obyasnil-prichinu-1134648511.html

Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину

Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Перхоть и выпадение шерсти у животного – ветеринар объяснил причину

озвучил ветеринарный врач Евгений Цыпленков. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T20:50

2024-02-04T20:50

2024-02-04T20:50

животные

евгений цыпленков

собаки

общество

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119802631_0:361:2997:2047_1920x0_80_0_0_82c6a4b7c7230cefb721e8e849bee268.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Кожа и шерсть – индикатор здоровья животного и качества корма, которым он питается. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.Эксперт отметил, что животные иногда отдают предпочтение более дешевым кормам, поскольку в них больше вкусовых и ароматических добавок. В тоже время ветеринар подчеркнул, что по внешнему виду животного всегда можно определить, насколько полезную пищу он ест.После этого страдают уши – появляются выделения и другие осложнения. Эти симптомы – звонок для владельца, что необходимо показать питомца ветеринару и сменить корм. Если же животное продолжит получать некачественное питание – последствия могут быть более удручающими, добавил он.Эксперт также отметил, что с качественных кормах обязательно должно содержаться мясо, они должны быть калорийными и богаты витаминами. Исключение - диетический корм или корм для аллергиков."Кошки и собаки по своей природе хищники. Их желудочно-кишечный тракт приспособлен к поглощению больших кусков свежего мяса и последующему длительному перевариванию. Такая пища наиболее полезна. Далее идут корма высокого класса, которые по составу и калорийности близко подошли к сырому мясу. Потом – корма классом по ниже. Кормить животное мясом с кашей или кашей с мясом менее полезно", – продолжил эксперт.Он назвал лучшим вариантом комбинирование сухих кормов со свежим мясом. При этом разносить кормления по времени на 8-10 часов. Это обеспечит выделения необходимого объема желудочного сока и пища будет лучше усваиваться.Читайте также на РИА Новости Крым:Путешествовать с животными в Крым на поезде станет прощеЖивотное - не игрушка, а ответственность. Новое в законеКак не простудить собаку и при чем здесь курение — кинолог

https://crimea.ria.ru/20230301/5-supersposobnostey-koshek-no-lyubim-my-ikh-ne-za-eto_-1118591325.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, евгений цыпленков, собаки, общество, совет эксперта