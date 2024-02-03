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Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды

Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды

В Сочи на два дня объявлено штормовое предупреждение. В связи с риском сильных снегопадов, дождей и четырехметровых волн на море в регионе закрыли зимние пляжи... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T16:27

2024-02-03T16:27

2024-02-03T16:31

краснодарский край

сочи

штормовое предупреждение

погода

алексей копайгородский

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Сочи на два дня объявлено штормовое предупреждение. В связи с риском сильных снегопадов, дождей и четырехметровых волн на море в регионе закрыли зимние пляжи и часть горнолыжных трасс. Об этом предупредил глава Сочи Алексей Копайгородский.По прогнозам синоптиков, пик непогоды ожидается 4 и 5 февраля.На заседании комиссии по ЧС принято решение организовать дежурство в социально значимых учреждениях, на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений."Экстренное предупреждение действует до конца 6 февраля, в дни непогоды городской оперштаб действует в круглосуточном режиме", - добавил глава города.В Крыму штормовое предупреждение объявлено на 5 и 6 февраля. В регионе ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОСМокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погодаЧего ждать от погоды в Крыму в субботу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, сочи, штормовое предупреждение, погода, алексей копайгородский, общество, новости