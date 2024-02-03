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Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды
Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды
В Сочи на два дня объявлено штормовое предупреждение. В связи с риском сильных снегопадов, дождей и четырехметровых волн на море в регионе закрыли зимние пляжи... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T16:27
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краснодарский край
сочи
штормовое предупреждение
погода
алексей копайгородский
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Сочи на два дня объявлено штормовое предупреждение. В связи с риском сильных снегопадов, дождей и четырехметровых волн на море в регионе закрыли зимние пляжи и часть горнолыжных трасс. Об этом предупредил глава Сочи Алексей Копайгородский.По прогнозам синоптиков, пик непогоды ожидается 4 и 5 февраля.На заседании комиссии по ЧС принято решение организовать дежурство в социально значимых учреждениях, на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений."Экстренное предупреждение действует до конца 6 февраля, в дни непогоды городской оперштаб действует в круглосуточном режиме", - добавил глава города.В Крыму штормовое предупреждение объявлено на 5 и 6 февраля. В регионе ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОСМокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погодаЧего ждать от погоды в Крыму в субботу
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краснодарский край, сочи, штормовое предупреждение, погода, алексей копайгородский, общество, новости
Зимние пляжи и горнолыжные трассы Сочи закрыты из-за ухудшения погоды

Зимние пляжи и горнолыжные трассы в Сочи закрыли из-за экстренного предупреждения о шторме

16:27 03.02.2024 (обновлено: 16:31 03.02.2024)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Сочи на два дня объявлено штормовое предупреждение. В связи с риском сильных снегопадов, дождей и четырехметровых волн на море в регионе закрыли зимние пляжи и часть горнолыжных трасс. Об этом предупредил глава Сочи Алексей Копайгородский.
По прогнозам синоптиков, пик непогоды ожидается 4 и 5 февраля.
"Ожидается месячная норма осадков, усилится ветер, возможны подъемы уровней воды в реках. Все наши службы, предприятия и организации переведены на усиленный режим. Зимние пляжи на время закрыты — на море прогнозируют волны до четырех метров. Доступ на часть горнолыжных трасс для обеспечения безопасности ограничен". – написал он в своем Telegram-канале.
На заседании комиссии по ЧС принято решение организовать дежурство в социально значимых учреждениях, на объектах инфраструктуры и в точках возможных подтоплений.
"Экстренное предупреждение действует до конца 6 февраля, в дни непогоды городской оперштаб действует в круглосуточном режиме", - добавил глава города.
В Крыму штормовое предупреждение объявлено на 5 и 6 февраля. В регионе ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.
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Краснодарский крайСочиШтормовое предупреждениеПогодаАлексей КопайгородскийОбществоНовости
 
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