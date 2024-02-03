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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму местами возможны небольшие дожди. Ночью возможен мороз, днем потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T00:01
2024-02-03T00:01
2024-02-03T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ. 3 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами возможны небольшие дожди. Ночью возможен мороз, днем потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +3...5 градусов.В Севастополе облачно, но без осадков. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +7...9.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии сухо. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем потеплеет до +8.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье станет самым ненастным днем недели в Крыму. В субботу в регионе незначительные осадки, а вот уже 4 февраля на полуостров обрушатся ливни и ветер до 15 м/с.
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, алушта, ялта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму ожидается ветреная погода и до 9 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ. 3 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами возможны небольшие дожди. Ночью возможен мороз, днем потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"3 февраля в Крыму ночью без существенных осадков, днем местами пройдет дождь, в горах снег. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2; днем +3…8, в горах ночью и днем -3…6 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +3...5 градусов.
В Севастополе облачно, но без осадков. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +7...9.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии сухо. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем потеплеет до +8.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил
, что воскресенье станет самым ненастным днем недели в Крыму. В субботу в регионе незначительные осадки, а вот уже 4 февраля на полуостров обрушатся ливни и ветер до 15 м/с.