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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму местами возможны небольшие дожди. Ночью возможен мороз, днем потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T00:01

2024-02-03T00:01

2024-02-03T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

алушта

ялта

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ. 3 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами возможны небольшие дожди. Ночью возможен мороз, днем потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +3...5 градусов.В Севастополе облачно, но без осадков. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +7...9.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии сухо. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем потеплеет до +8.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье станет самым ненастным днем недели в Крыму. В субботу в регионе незначительные осадки, а вот уже 4 февраля на полуостров обрушатся ливни и ветер до 15 м/с.

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феодосия

судак

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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