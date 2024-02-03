Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240203/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1134659698.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму местами возможны небольшие дожди. Ночью возможен мороз, днем потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T00:01
2024-02-03T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
алушта
ялта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739655_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19ebe8fc27147b2719e979a121006bc7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ. 3 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами возможны небольшие дожди. Ночью возможен мороз, днем потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +3...5 градусов.В Севастополе облачно, но без осадков. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +7...9.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии сухо. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем потеплеет до +8.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье станет самым ненастным днем недели в Крыму. В субботу в регионе незначительные осадки, а вот уже 4 февраля на полуостров обрушатся ливни и ветер до 15 м/с.
крым
симферополь
севастополь
алушта
ялта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739655_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9b831578cf9b1992991c6893f0d28b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, алушта, ялта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В субботу в Крыму ожидается ветреная погода и до 9 градусов тепла

00:01 03.02.2024
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ. 3 фев - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму местами возможны небольшие дожди. Ночью возможен мороз, днем потеплеет до +9 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"3 февраля в Крыму ночью без существенных осадков, днем местами пройдет дождь, в горах снег. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2; днем +3…8, в горах ночью и днем -3…6 градусов", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1...3, днем +3...5 градусов.
В Севастополе облачно, но без осадков. Вечером возможен небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +7...9.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии сухо. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, днем потеплеет до +8.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что воскресенье станет самым ненастным днем недели в Крыму. В субботу в регионе незначительные осадки, а вот уже 4 февраля на полуостров обрушатся ливни и ветер до 15 м/с.
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаЕвпаторияФеодосияСудакНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 февраля
23:22Зеленский уведомил Белый дом о решении уволить Залужного - СМИ
22:59Главные новости Крыма: 2 февраля
22:27Главное за день: 2 февраля
22:09Суд ООН отказался рассматривать претензии Украины к России о геноциде
21:51Призывной возраст для получивших гражданство России повышать не будут
21:38В Саках к 23 февраля отреставрируют боевую машину в Сквере афганцев
21:18Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
20:49Набережная Коктебеля: как идет реконструкция и что будет летом
20:31НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России
19:59Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии
19:40Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках
19:11Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского
18:59Прокурорская семья: как жить по закону и справедливости
18:43Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа
18:34Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации
18:18Чистые удобрения: как Южная Осетия поможет Крыму повысить урожайность
18:05ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
17:58Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты
Лента новостейМолния