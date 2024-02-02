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Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
В выходные дни над Крымским полуостровом прольются дожди, особенно много осадков выпадет в воскресенье. Температура воздуха останется в пределах плюсовых... РИА Новости Крым, 02.02.2024
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В Крыму воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе - Тишковец
В Крыму воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе - Тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В выходные дни над Крымским полуостровом прольются дожди, особенно много осадков выпадет в воскресенье. Температура воздуха останется в пределах плюсовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В ночь на субботу сорвутся незначительные осадки в смешанной фазе - где-то дождь, где-то снег, где-то дождь со снегом. Температура воздуха -2…+3. Днем и ближе к вечеру небо вновь затянут фронтальные многоярусные облака, временами дожди, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура +3…8 градусов", - прогнозирует Тишковец.В воскресенье крымчан ожидает наиболее ненастный день на неделе. Над полуостровом пройдут ливни. Ветер юго-западный в порывах будет достигать скорости до 15 м/с. Температура ночью +1…6, днем от +4 до +9 градусов. По словам эксперта, такие температурные значения превышают норму для этого времен года.Читайте также на РИА Новости Крым:Геолог назвал возможные причины подтопления сел в СевастополеРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС

В Крыму воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе - ФОБОС

21:18 02.02.2024 (обновлено: 21:19 02.02.2024)
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В выходные дни над Крымским полуостровом прольются дожди, особенно много осадков выпадет в воскресенье. Температура воздуха останется в пределах плюсовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В Крыму воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе - Тишковец
21:18
"В ночь на субботу сорвутся незначительные осадки в смешанной фазе - где-то дождь, где-то снег, где-то дождь со снегом. Температура воздуха -2…+3. Днем и ближе к вечеру небо вновь затянут фронтальные многоярусные облака, временами дожди, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура +3…8 градусов", - прогнозирует Тишковец.
В воскресенье крымчан ожидает наиболее ненастный день на неделе. Над полуостровом пройдут ливни. Ветер юго-западный в порывах будет достигать скорости до 15 м/с. Температура ночью +1…6, днем от +4 до +9 градусов. По словам эксперта, такие температурные значения превышают норму для этого времен года.
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