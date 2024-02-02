https://crimea.ria.ru/20240202/samyy-nenastnyy-den-nedeli-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-ot-fobos-1134643475.html
Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
В выходные дни над Крымским полуостровом прольются дожди, особенно много осадков выпадет в воскресенье. Температура воздуха останется в пределах плюсовых... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T21:18
2024-02-02T21:18
2024-02-02T21:19
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
крым
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739698_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_507a8f90dc2c43301fac1422f376fc3f.jpg
В Крыму воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе - Тишковец
В Крыму воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе - Тишковец
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В выходные дни над Крымским полуостровом прольются дожди, особенно много осадков выпадет в воскресенье. Температура воздуха останется в пределах плюсовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В ночь на субботу сорвутся незначительные осадки в смешанной фазе - где-то дождь, где-то снег, где-то дождь со снегом. Температура воздуха -2…+3. Днем и ближе к вечеру небо вновь затянут фронтальные многоярусные облака, временами дожди, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура +3…8 градусов", - прогнозирует Тишковец.В воскресенье крымчан ожидает наиболее ненастный день на неделе. Над полуостровом пройдут ливни. Ветер юго-западный в порывах будет достигать скорости до 15 м/с. Температура ночью +1…6, днем от +4 до +9 градусов. По словам эксперта, такие температурные значения превышают норму для этого времен года.Читайте также на РИА Новости Крым:Геолог назвал возможные причины подтопления сел в СевастополеРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков Как ливни отразились на состоянии озимых культур в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240202/mokryy-sneg-i-shtormovoy-veter--na-krym-nadvigaetsya-opasnaya-pogoda-1134643037.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739698_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a06093f717cfb3ad2ccbb0962cd159cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Самый ненастный день недели: прогноз погоды на выходные в Крыму от ФОБОС
В Крыму воскресенье станет самым ненастным днем на этой неделе - ФОБОС
21:18 02.02.2024 (обновлено: 21:19 02.02.2024)