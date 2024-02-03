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В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают
В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают - РИА Новости Крым, 03.02.2024
В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают
В Севастополе в субботу утром временно приостановят работу парома и катера на линии "Артбухта – Северная" из-за водолазных работ. Об этом сообщает департамент... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T10:22
2024-02-03T10:22
2024-02-03T10:27
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу утром временно приостановят работу парома и катера на линии "Артбухта – Северная" из-за водолазных работ. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.При этом не уточняется время возобновления работы парома и катера на линии.В пятницу паромы и катер на линии "Артбухта – Северная" в Севастополе также временно не работали.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасностиПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеВ Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены
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В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают
Из-за водолазных работ в Севастополе временно приостановят работу парома и катера
10:22 03.02.2024 (обновлено: 10:27 03.02.2024)