https://crimea.ria.ru/20240203/v-sevastopole-rabotayut-vodolazy--rabotu-paroma-i-katera-ostanavlivayut-1134662597.html

В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают

В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают - РИА Новости Крым, 03.02.2024

В Севастополе работают водолазы – паромы и катера останавливают

В Севастополе в субботу утром временно приостановят работу парома и катера на линии "Артбухта – Северная" из-за водолазных работ. Об этом сообщает департамент... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T10:22

2024-02-03T10:22

2024-02-03T10:27

севастополь

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водолазные работы

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паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу утром временно приостановят работу парома и катера на линии "Артбухта – Северная" из-за водолазных работ. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.При этом не уточняется время возобновления работы парома и катера на линии.В пятницу паромы и катер на линии "Артбухта – Северная" в Севастополе также временно не работали.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа катеров в Севастополе ограничена из-за повышенных мер безопасностиПлавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в ИнкерманеВ Севастополе в Артбухте работают водолазы – паром и катер остановлены

севастополь

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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