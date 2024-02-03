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Сколько денег потратят на туризм в России

Сколько денег потратят на туризм в России - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Сколько денег потратят на туризм в России

Общий объем финансирования туристической отрасли России в 2023-2024 годах составит около 100 млрд рублей. Такие цифры озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко,... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T17:44

2024-02-03T17:44

2024-02-03T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Общий объем финансирования туристической отрасли России в 2023-2024 годах составит около 100 млрд рублей. Такие цифры озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.По его словам, в настоящее время количество поездок по стране растет. По итогам прошлого года этот показатель достигает 78 миллионов туров, что на 20% превышает прошлогодние данные. Более того, планируется, что к 2030 году речь будет идти о 140 миллионах поездок в год.Кроме того, он добавил, что по поручению президента России Владимира Путина расширены имеющиеся меры господдержки, а также появились новые. В том числе 13 млрд рублей направлено в регионы для обновления туристических центров, обустройства пляжей и новых маршрутов.Чернышенко напомнил, что в прошлом году на программу строительства модульных гостиниц было выделено 8 млрд рублей, а в 2024 году - еще 9 млрд рублей.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса.Ряд экспертов единодушны, что курортный сезон 2024 года в Крыму имеет все шансы превысить показатели прошлого года. В пользу данного тезиса также говорит рост объемов бронирования крымских отелей.Читайте также на РИА Новости Крым:Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнениеКрым вошел в топ-5 Национального туристического рейтинга РоссииКрым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса

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россия, туризм, внутренний туризм, дмитрий чернышенко, общество, экономика, новости