Рейтинг@Mail.ru
Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240128/vnutrenniy-turizm-ozhidaet-dalneyshiy-vzryvnoy-rost--mnenie-1134457861.html
Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение
Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение - РИА Новости Крым, 28.01.2024
Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение
Внутренний туризм в России только начинает набирать обороты. В будущем число россиян, которые отдают предпочтение отдыху внутри страны, будет только возрастать. РИА Новости Крым, 28.01.2024
2024-01-28T18:18
2024-01-28T18:18
алексей волков
радио "спутник в крыму"
внутренний туризм
мнения
россия
туризм
общество
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123720466_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f41e8ecab62538e596b653bb08b9c42b.jpg
Алексей Волков, президент общенационального союза индустрии гостеприимства
Алексей Волков, президент общенационального союза индустрии гостеприимства
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Внутренний туризм в России только начинает набирать обороты. В будущем число россиян, которые отдают предпочтение отдыху внутри страны, будет только возрастать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Гость студии отметил, что тренд на путешествия по стране начал формироваться после пандемии коронавируса. К настоящему времени данное направление обслуживают десятки крупных туроператоров и целая армия турагентов.Еще один важный фактор, по его мнению, – максимальная поддержка туристического направления со стороны федеральных и региональных органов власти.Эксперт подчеркнул, что направление находится в очень высокой динамике популяризации, продвижения и поддержки бизнеса. В частности, речь идет о программах льготного кредитования строительства новых отелей и гостиничной инфраструктуры, помощи в обучении персонала, мотивации создания новых рабочих мест, налоговых льготах и выплатах предприятиям для сохранения коллективов.Еще один эффективный инструмент – программа популяризации регионов посредством различных выставок, форумов, путем привлечения гостей из других субъектов страны. Все эти факторы создают определенную синергию, которая в будущем позволит существенно нарастить объем турпотока внутри страны.По итогам прошлого года внутренний турпоток превысил 75 млн человек. Это рекордные показатели, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для сравнения, в 2022 году число внутренних туристов оценивалось в 68,5 млн человек. Эксперты рассчитывают на 15% рост числа путешествий по стране по итогам 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в КрымуВ Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дорожеВ новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей
https://crimea.ria.ru/20240127/v-krymu-poyavyatsya-gornolyzhnyy-kurort-i-kruglogodichnye-parki-razvlecheniy-1134457679.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/01/1123720466_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9d59d92a7e822adaba2f6271b5c23974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей волков, внутренний туризм, мнения, россия, туризм, общество, дмитрий чернышенко
Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение

Объем туристического потока внутри страны будет расти с каждым годом – эксперт

18:18 28.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПриезжие с чемоданами
Приезжие с чемоданами - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Внутренний туризм в России только начинает набирать обороты. В будущем число россиян, которые отдают предпочтение отдыху внутри страны, будет только возрастать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
Алексей Волков, президент общенационального союза индустрии гостеприимства
18:18
Гость студии отметил, что тренд на путешествия по стране начал формироваться после пандемии коронавируса. К настоящему времени данное направление обслуживают десятки крупных туроператоров и целая армия турагентов.

"Причиной взрывного роста внутреннего туризма в России стал ряд внешних и внутренних факторов. Это связано с удорожанием зарубежного туристического продукта, увеличением числа граждан, которым по разным причинам ограничен выезд за рубеж", – сказал Волков.

Еще один важный фактор, по его мнению, – максимальная поддержка туристического направления со стороны федеральных и региональных органов власти.
Эксперт подчеркнул, что направление находится в очень высокой динамике популяризации, продвижения и поддержки бизнеса. В частности, речь идет о программах льготного кредитования строительства новых отелей и гостиничной инфраструктуры, помощи в обучении персонала, мотивации создания новых рабочих мест, налоговых льготах и выплатах предприятиям для сохранения коллективов.
Еще один эффективный инструмент – программа популяризации регионов посредством различных выставок, форумов, путем привлечения гостей из других субъектов страны. Все эти факторы создают определенную синергию, которая в будущем позволит существенно нарастить объем турпотока внутри страны.
По итогам прошлого года внутренний турпоток превысил 75 млн человек. Это рекордные показатели, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для сравнения, в 2022 году число внутренних туристов оценивалось в 68,5 млн человек. Эксперты рассчитывают на 15% рост числа путешествий по стране по итогам 2024 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в Крыму
В Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дороже
В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей
Лыжник на Ангарском перевале - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Вчера, 13:21Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные парки развлечений
 
Радио "Спутник в Крыму"Алексей ВолковВнутренний туризмМненияРоссияТуризмОбществоДмитрий Чернышенко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:34Удар по Ил-76 и особый режим на границе Крыма: топ новостей недели
19:28Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
19:18Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси
18:38ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый
18:18Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение
17:58Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью
17:49Уголовное дело возбуждено по факту обрушения пятиэтажки в Ростове
17:35Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы
17:13На Крымском мосту растет очередь
16:53Лукашенко назвал Россию лидером в освоении Антарктиды
16:14Итоги провальных атак - ВСУ потеряли за сутки более 800 человек
15:51Сергей Аксенов рассказал о первой встрече с Путиным весной 2014 года
15:37Когда Крым побьет рекорд 2021 года по числу туристов
15:15Российские ракеты уничтожили на Украине склады боеприпасов ВСУ
15:03ВС РФ отбили шесть атак и наступают на Купянском направлении
14:31Сборище фриков: политолог высказалась о чиновниках Евросоюза
14:15Пожар в Театре Сатиры в Москве потушен - МЧС
13:57Путин и Лукашенко по ВКС участвуют в церемонии ввода станции "Восток"
13:54Над Брянской областью уничтожен беспилотник самолетного типа
13:25СК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на Кубани
Лента новостейМолния