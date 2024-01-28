https://crimea.ria.ru/20240128/vnutrenniy-turizm-ozhidaet-dalneyshiy-vzryvnoy-rost--mnenie-1134457861.html

Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение

Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение - РИА Новости Крым, 28.01.2024

Внутренний туризм ожидает дальнейший взрывной рост – мнение

Внутренний туризм в России только начинает набирать обороты. В будущем число россиян, которые отдают предпочтение отдыху внутри страны, будет только возрастать. РИА Новости Крым, 28.01.2024

2024-01-28T18:18

2024-01-28T18:18

2024-01-28T18:18

алексей волков

радио "спутник в крыму"

внутренний туризм

мнения

россия

туризм

общество

дмитрий чернышенко

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Алексей Волков, президент общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, президент общенационального союза индустрии гостеприимства audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Внутренний туризм в России только начинает набирать обороты. В будущем число россиян, которые отдают предпочтение отдыху внутри страны, будет только возрастать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил президент общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Гость студии отметил, что тренд на путешествия по стране начал формироваться после пандемии коронавируса. К настоящему времени данное направление обслуживают десятки крупных туроператоров и целая армия турагентов.Еще один важный фактор, по его мнению, – максимальная поддержка туристического направления со стороны федеральных и региональных органов власти.Эксперт подчеркнул, что направление находится в очень высокой динамике популяризации, продвижения и поддержки бизнеса. В частности, речь идет о программах льготного кредитования строительства новых отелей и гостиничной инфраструктуры, помощи в обучении персонала, мотивации создания новых рабочих мест, налоговых льготах и выплатах предприятиям для сохранения коллективов.Еще один эффективный инструмент – программа популяризации регионов посредством различных выставок, форумов, путем привлечения гостей из других субъектов страны. Все эти факторы создают определенную синергию, которая в будущем позволит существенно нарастить объем турпотока внутри страны.По итогам прошлого года внутренний турпоток превысил 75 млн человек. Это рекордные показатели, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Для сравнения, в 2022 году число внутренних туристов оценивалось в 68,5 млн человек. Эксперты рассчитывают на 15% рост числа путешествий по стране по итогам 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальная пропорция или почему лето-2024 нужно провести в КрымуВ Крыму отдыхать выгодно – Египет и Турция в три раза дорожеВ новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей

https://crimea.ria.ru/20240127/v-krymu-poyavyatsya-gornolyzhnyy-kurort-i-kruglogodichnye-parki-razvlecheniy-1134457679.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей волков, внутренний туризм, мнения, россия, туризм, общество, дмитрий чернышенко