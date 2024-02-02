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Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
Паромная переправа через Керченский пролив в пятницу работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T10:28
2024-02-02T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в пятницу работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет, сообщили в Росморречфлоте.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 2 февраля 2024 года перевезено 436 305 пассажиров и 251 798 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 343 рейса, в том числе 12 за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницуМиллион человек проехали по сухопутному коридору из Ростова в КрымПогодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС
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новости крыма, ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, морской транспорт, керчь, крым, краснодарский край, новости
Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Паромная переправа через Керченский пролив в пятницу работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет, сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 2 февраля ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,2-0,7 м. Температура воздуха +4…+6 градусов, температура воды в море +2…+3 градуса", – сказано в сообщении.
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 2 февраля 2024 года перевезено 436 305 пассажиров и 251 798 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 343 рейса, в том числе 12 за последние сутки.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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