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Изменение движения в районе автодороги Симферополь – Николаевка: схема

Изменение движения в районе автодороги Симферополь – Николаевка: схема - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Изменение движения в районе автодороги Симферополь – Николаевка: схема

Со 2 февраля в Крыму изменяется схема движения в районе автодороги Симферополь – Николаевка. Об этом сообщает Минтранс Республики Крым. РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T11:23

2024-02-02T11:23

2024-02-02T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Со 2 февраля в Крыму изменяется схема движения в районе автодороги Симферополь – Николаевка. Об этом сообщает Минтранс Республики Крым.По информации Минтранса РК, изменение схемы объезда и организации дорожного движения транспортных средств связано с дорожными работами, на время которых и вводится корректировка. На пересечении объездной дороги города Симферополя (автодорога Симферополь – Евпатория – Мирное – Дубки, км 7+300 и автодорога Симферополь – Николаевка, км 6+837) ведется строительство транспортной развязки.Участников дорожного движения просят руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения.Об изменении автомобильного движения по причине предстоящего ремонта автомобильной дороги Бахчисарай – Ялта Минтранс РК сообщал в декабре прошлого года. Ремонт запланирован на начало весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую дорогу за 7,8 миллиардов построят в КрымуКрым получит дополнительные средства на дороги из бюджета РФДорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях

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