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Грядет капремонт: сколько домов обновят в Севастополе за 2024 год - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Грядет капремонт: сколько домов обновят в Севастополе за 2024 год
Грядет капремонт: сколько домов обновят в Севастополе за 2024 год - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Грядет капремонт: сколько домов обновят в Севастополе за 2024 год
Фонд содействия капитальному ремонту в этом году планирует капитально отремонтировать 164 многоквартирных дома в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T15:17
2024-02-02T15:17
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благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Фонд содействия капитальному ремонту в этом году планирует капитально отремонтировать 164 многоквартирных дома в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, сейчас активно заключаются контракты. Как только будут оформлены договоры, подрядчики выйдут на объекты.Также Развожаев уточнил, что в городе приступили к капитальному ремонту фасадов домов №2 и №4 на Большой Морской. Он также напомнил, что в прошлом году в этих домах были заменены крыши – их выполнили из металлочерепицы, имитирующей черепичное покрытие, воплощенное архитекторами в 50-х годах.Ранее сообщалось, что в Крыму до конца года благоустроят, отремонтируют и заменят больше 2,5 тысяч объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 годуОбслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллионаКазенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают
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новости, новости крыма, севастополь, михаил развожаев, капремонт многоквартирных домов, благоустройство, городская среда, крым
Грядет капремонт: сколько домов обновят в Севастополе за 2024 год

В Севастополе планируют капитально отремонтировать 164 многоквартирных дома в 2024 году

15:17 02.02.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начался капитальный ремонт фасадов
В Севастополе начался капитальный ремонт фасадов
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Фонд содействия капитальному ремонту в этом году планирует капитально отремонтировать 164 многоквартирных дома в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Всего Фонд содействия капитальному ремонту в этом году планирует провести капитальные ремонты в 164 многоквартирных домах Севастополя. Из них в 95 домах отремонтируют крыши, в 29 домах – фасады, и в 40 домах — внутридомовые инженерные системы", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, сейчас активно заключаются контракты. Как только будут оформлены договоры, подрядчики выйдут на объекты.
Также Развожаев уточнил, что в городе приступили к капитальному ремонту фасадов домов №2 и №4 на Большой Морской. Он также напомнил, что в прошлом году в этих домах были заменены крыши – их выполнили из металлочерепицы, имитирующей черепичное покрытие, воплощенное архитекторами в 50-х годах.
Ранее сообщалось, что в Крыму до конца года благоустроят, отремонтируют и заменят больше 2,5 тысяч объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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НовостиНовости КрымаСевастопольМихаил РазвожаевКапремонт многоквартирных домовБлагоустройствоГородская средаКрым
 
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