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В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице

В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице - РИА Новости Крым, 01.02.2024

В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице

Автомобиль Daewoo сбил двух девушек в центре Севастополя. Одна из пострадавших госпитализирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T13:54

2024-02-01T13:54

2024-02-01T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Автомобиль Daewoo сбил двух девушек в центре Севастополя. Одна из пострадавших госпитализирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального МВД.Инцидент произошел в районе дома № 9 на улице Адмирала Октябрьского.Также установлено, что в момент происшествия пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения, водитель иномарки был трезв.В результате ДТП обе девушки получили травмы и были доставлены в городскую больницу. После осмотра одна из пострадавших была госпитализирована, вторая в удовлетворительном состоянии отпущена домой.В отношении нарушивших ПДД пешеходов составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло создание помех в движении транспортных средств. Девушкам грозит административный штраф в размере тысячи рублей. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.За 2023 год на дорогах города Севастополя произошло 182 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в результате 178 человек получили травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срокСК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на КубаниToyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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