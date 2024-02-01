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В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице
В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице - РИА Новости Крым, 01.02.2024
В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице
Автомобиль Daewoo сбил двух девушек в центре Севастополя. Одна из пострадавших госпитализирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T13:54
2024-02-01T13:56
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Автомобиль Daewoo сбил двух девушек в центре Севастополя. Одна из пострадавших госпитализирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального МВД.Инцидент произошел в районе дома № 9 на улице Адмирала Октябрьского.Также установлено, что в момент происшествия пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения, водитель иномарки был трезв.В результате ДТП обе девушки получили травмы и были доставлены в городскую больницу. После осмотра одна из пострадавших была госпитализирована, вторая в удовлетворительном состоянии отпущена домой.В отношении нарушивших ПДД пешеходов составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло создание помех в движении транспортных средств. Девушкам грозит административный штраф в размере тысячи рублей. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.За 2023 год на дорогах города Севастополя произошло 182 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в результате 178 человек получили травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срокСК возбудил дело по факту ДТП с 5 погибшими на КубаниToyota на скорости въехала под фуру и сгорела – погиб 19-летний водитель
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РИА Новости Крым
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96
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В центре Севастополя сбили двух девушек – одна в больнице

В Севастополе произошло ДТП с двумя пешеходами, одна из них в больнице

13:54 01.02.2024 (обновлено: 13:56 01.02.2024)
 
© Полиция СевастополяАвтомобиль сбил двух девушек в центре Севастополя
Автомобиль сбил двух девушек в центре Севастополя
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Автомобиль Daewoo сбил двух девушек в центре Севастополя. Одна из пострадавших госпитализирована. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Инцидент произошел в районе дома № 9 на улице Адмирала Октябрьского.
"34-летний водитель Daewoo Lanos совершил наезд на двух девушек, 20 и 19 лет, которые переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при наличии его в зоне видимости", – сообщили в ведомстве.
Также установлено, что в момент происшествия пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения, водитель иномарки был трезв.
В результате ДТП обе девушки получили травмы и были доставлены в городскую больницу. После осмотра одна из пострадавших была госпитализирована, вторая в удовлетворительном состоянии отпущена домой.
В отношении нарушивших ПДД пешеходов составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло создание помех в движении транспортных средств. Девушкам грозит административный штраф в размере тысячи рублей. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
За 2023 год на дорогах города Севастополя произошло 182 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в результате 178 человек получили травмы различной степени тяжести.
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