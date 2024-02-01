https://crimea.ria.ru/20240201/ukrainok-odevayut-v-kamuflyazh-1134630200.html
Украинок одевают в камуфляж
Украинок одевают в камуфляж - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Украинок одевают в камуфляж
На Украине впервые начали выдавать женскую военную форму. Как сообщили в Минобороны страны, военнослужащие получили комплекты летних полевых костюмов, которые... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T20:17
2024-02-01T20:17
2024-02-01T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Украине впервые начали выдавать женскую военную форму. Как сообщили в Минобороны страны, военнослужащие получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены по антропометрическим параметрам женского тела.Форму шьют в размерах до 40 до 64, на рост от 146 до 188. Модели уже прошли испытания в одной из воинских частей."До этого мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти", - процитировали в пресс-службе замминистра обороны Украины Наталью Калмыкову.Сообщается также, что в Агентство оборонных закупок Украины уже подана заявка на приобретение 65 тысяч летних женских комплектов и 100 тысяч комплектов женского белья.Как накануне проинформировал в соцсетях глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, для нужд ВСУ уже закупили 50 тысяч женских полевых костюмов. Началась их поставка в войска.Мобилизация женщин в воюющую армию – это уничтожение генофонда нации и будущего страны, заявил в интервью РИА Новости Крым военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов. Он отметил, что женщины, имеющие медицинское образование, уже сегодня подлежат призыву в ряды ВСУ, и на них распространяются ограничения на выезд.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороныС Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБОБез глаза, почки, легкого: кого Украина собирается посылать на фронт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, общество, минобороны украины, новости
Украинок одевают в камуфляж
В ВСУ впервые начали выдавать женскую форму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. На Украине впервые начали выдавать женскую военную форму. Как сообщили в Минобороны страны, военнослужащие получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены по антропометрическим параметрам женского тела.
"В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно при выполнении задач в полевых условиях и в пунктах постоянной дислокации", - сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Форму шьют в размерах до 40 до 64, на рост от 146 до 188. Модели уже прошли испытания в одной из воинских частей.
"До этого мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня есть результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти", - процитировали в пресс-службе замминистра обороны Украины Наталью Калмыкову.
Сообщается также, что в Агентство оборонных закупок Украины уже подана заявка на приобретение 65 тысяч летних женских комплектов и 100 тысяч комплектов женского белья.
Как накануне проинформировал в соцсетях
глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, для нужд ВСУ уже закупили 50 тысяч женских полевых костюмов. Началась их поставка в войска.
Мобилизация женщин в воюющую армию – это уничтожение генофонда нации
и будущего страны, заявил в интервью РИА Новости Крым военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов. Он отметил, что женщины, имеющие медицинское образование, уже сегодня подлежат призыву в ряды ВСУ, и на них распространяются ограничения на выезд.
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