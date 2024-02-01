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Крупный пожар охватил ЦУМ – эвакуированы 27 человек

Крупный пожар охватил ЦУМ – эвакуированы 27 человек - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Крупный пожар охватил ЦУМ – эвакуированы 27 человек

27 человек эвакуированы во время пожара, который вспыхнул в ЦУМе города Буйнакска в Дагестане. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T12:01

2024-02-01T12:01

2024-02-01T12:16

дагестан

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гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. 27 человек эвакуированы во время пожара, который вспыхнул в ЦУМе города Буйнакска в Дагестане. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.Как уточнили в ведомстве, в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного центрального универсального магазина. Огонь охватил 2 000 квадратных метров ЦУМа.К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения городов Буйнакска и Кизилюрта, а также ближайших сел.К этому часу спасателям удалось локализовать пожар. На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.В понедельник в Крыму двое мужчин погибли на пожаре в Евпатории, Следком проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в ШушарахСтрашный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии

дагестан

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2024

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