https://crimea.ria.ru/20240115/wildberries-razyskivaet-12-sotrudnikov-sgorevshego-sklada-v-shusharakh-1134200393.html

Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

В компании Wildberries не могут связаться с двенадцатью сотрудниками склада в Шушарах, где накануне случился масштабный пожар. Об этом компания сообщила в своем РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T11:30

2024-01-15T11:30

2024-01-15T11:30

пожар

wildberries

происшествия

новости

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0f/1134200276_0:85:2850:1688_1920x0_80_0_0_16852ee126157c2d6ff5cfbe254fb495.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В компании Wildberries не могут связаться с двенадцатью сотрудниками склада в Шушарах, где накануне случился масштабный пожар. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.При этом никто из сотрудников среди пропавших без вести не числится, уточняют в пресс-службе компании.Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом случился вечером 13 января. Первоначально площадь пожара составляла 50 тысяч квадратных метров. Позже в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 70 000 квадратных метров. В результате здание обрушилось, а хранящиеся в нем товары были уничтожены.После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями руководящими работниками Wildberries. По данным Следкома, пожар произошел в результате несоблюдения правил противопожарной безопасности.Ранее в компании сообщали, что после пожара не смогли установить связь с 54 сотрудниками склада, позже этот список сократился до 16. В компании начали выплачивать компенсации производителям, понесшим убытки в связи с пожаром на складе.

https://crimea.ria.ru/20240113/gigantskiy-pozhar-pod-sankt-peterburgom-gorit-sklad-wildberries-1134168230.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, wildberries , происшествия, новости, санкт-петербург, россия