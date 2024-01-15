Рейтинг@Mail.ru
Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240115/wildberries-razyskivaet-12-sotrudnikov-sgorevshego-sklada-v-shusharakh-1134200393.html
Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах
Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах
В компании Wildberries не могут связаться с двенадцатью сотрудниками склада в Шушарах, где накануне случился масштабный пожар. Об этом компания сообщила в своем РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T11:30
2024-01-15T11:30
пожар
wildberries
происшествия
новости
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0f/1134200276_0:85:2850:1688_1920x0_80_0_0_16852ee126157c2d6ff5cfbe254fb495.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В компании Wildberries не могут связаться с двенадцатью сотрудниками склада в Шушарах, где накануне случился масштабный пожар. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.При этом никто из сотрудников среди пропавших без вести не числится, уточняют в пресс-службе компании.Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом случился вечером 13 января. Первоначально площадь пожара составляла 50 тысяч квадратных метров. Позже в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 70 000 квадратных метров. В результате здание обрушилось, а хранящиеся в нем товары были уничтожены.После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями руководящими работниками Wildberries. По данным Следкома, пожар произошел в результате несоблюдения правил противопожарной безопасности.Ранее в компании сообщали, что после пожара не смогли установить связь с 54 сотрудниками склада, позже этот список сократился до 16. В компании начали выплачивать компенсации производителям, понесшим убытки в связи с пожаром на складе.
https://crimea.ria.ru/20240113/gigantskiy-pozhar-pod-sankt-peterburgom-gorit-sklad-wildberries-1134168230.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0f/1134200276_244:0:2607:1772_1920x0_80_0_0_688dd97a44689a66b0ee5c1a2e78d7d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, wildberries , происшествия, новости, санкт-петербург, россия
Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

В Wildberries после масштабного пожара на складе не могут связаться с 12 сотрудниками

11:30 15.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В компании Wildberries не могут связаться с двенадцатью сотрудниками склада в Шушарах, где накануне случился масштабный пожар. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
"Связались еще с четырьмя исполнителями склада. На настоящий момент устанавливаем связь еще с 12 людьми. Горячая линия для родственников продолжает круглосуточную работу", - говорится в сообщении.
При этом никто из сотрудников среди пропавших без вести не числится, уточняют в пресс-службе компании.
Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом случился вечером 13 января. Первоначально площадь пожара составляла 50 тысяч квадратных метров. Позже в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 70 000 квадратных метров. В результате здание обрушилось, а хранящиеся в нем товары были уничтожены.
После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями руководящими работниками Wildberries. По данным Следкома, пожар произошел в результате несоблюдения правил противопожарной безопасности.
Ранее в компании сообщали, что после пожара не смогли установить связь с 54 сотрудниками склада, позже этот список сократился до 16. В компании начали выплачивать компенсации производителям, понесшим убытки в связи с пожаром на складе.
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
13 января, 09:23
Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries
 
ПожарWildberriesПроисшествияНовостиСанкт-ПетербургРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:33ПСБ запустил сервис, позволяющий эффективнее торговать на фондовом рынке
12:12На Крым надвигается новый шторм
11:47Утопленника выловили в реке в центре Сочи
11:30Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах
11:10Трое детей пострадали на Ангарском перевале в Крыму
10:58Автомобиль на скорости упал с моста в поселке под Феодосией
10:33В Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТО
10:11СК возбудил дело о мошенничестве при поставках древесины для нужд СВО
09:59В Керченском проливе ветер – переправа работает по погодным условиям
09:28Учения Минобороны проходят в Черноморском районе Крыма
09:01Симферополь парализовали пробки
08:47Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу
08:37Ялтинцам предлагают пустить новогодние деревья в "Елковорот"
08:21В Крыму назвали главную проблему особо охраняемых природных территорий
07:56На трассе под Судаком сбили девочку-подростка
07:41В Белгороде установили 22 остановки-убежища
07:26Ракетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"
07:15Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли России
06:38Где в Крыму не будет воды в понедельник
06:28В Белгородской области продлили школьные каникулы
Лента новостейМолния