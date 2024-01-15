Wildberries разыскивает 12 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах
В Wildberries после масштабного пожара на складе не могут связаться с 12 сотрудниками
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В компании Wildberries не могут связаться с двенадцатью сотрудниками склада в Шушарах, где накануне случился масштабный пожар. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
"Связались еще с четырьмя исполнителями склада. На настоящий момент устанавливаем связь еще с 12 людьми. Горячая линия для родственников продолжает круглосуточную работу", - говорится в сообщении.
При этом никто из сотрудников среди пропавших без вести не числится, уточняют в пресс-службе компании.
Крупный пожар на складе под Санкт-Петербургом случился вечером 13 января. Первоначально площадь пожара составляла 50 тысяч квадратных метров. Позже в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 70 000 квадратных метров. В результате здание обрушилось, а хранящиеся в нем товары были уничтожены.
После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями руководящими работниками Wildberries. По данным Следкома, пожар произошел в результате несоблюдения правил противопожарной безопасности.
Ранее в компании сообщали, что после пожара не смогли установить связь с 54 сотрудниками склада, позже этот список сократился до 16. В компании начали выплачивать компенсации производителям, понесшим убытки в связи с пожаром на складе.
13 января, 09:23Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries