https://crimea.ria.ru/20240131/novyy-udar-vsu-po-belgorodchine---sbit-bespilotnik-samoletnogo-tipa-1134590380.html

Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа

Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа

В небе над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:18

2024-01-31T17:18

2024-01-31T17:18

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

белгород

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В небе над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа, сообщает в среду Минобороны России.Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 31 января около 15 часов, уточняется в сообщении.Дрон-камикадзе ВСУ ранее в среду устроил взрыв в Белгородской области. В результате поврежден объект связи. Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли при ударе дрона ВСУ по авто на трассе Горловка – Донецк ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами" Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий

https://crimea.ria.ru/20240131/vsu-atakovali-dronami-novuyu-kakhovku---pogib-mirnyy-zhitel-1134588667.html

белгород

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости