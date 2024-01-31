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Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа
Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа
В небе над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа, сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:18
2024-01-31T17:18
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В небе над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа, сообщает в среду Минобороны России.Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 31 января около 15 часов, уточняется в сообщении.Дрон-камикадзе ВСУ ранее в среду устроил взрыв в Белгородской области. В результате поврежден объект связи. Читайте также на РИА Новости Крым:Двое погибли при ударе дрона ВСУ по авто на трассе Горловка – Донецк ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами" Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
Новый удар ВСУ по Белгородчине - сбит беспилотник самолетного типа

Минобороны: в небе над Белгородской областью сбит беспилотник ВСУ

17:18 31.01.2024
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В небе над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник самолетного типа, сообщает в среду Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации пресечена 31 января около 15 часов, уточняется в сообщении.
Дрон-камикадзе ВСУ ранее в среду устроил взрыв в Белгородской области. В результате поврежден объект связи.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФБелгородБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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