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ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости Крым, 30.01.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T21:29
2024-01-30T21:30
горловка
донецкая народная республика (днр)
кассетные боеприпасы
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили 11 беспилотников над КрымомАтака дрона ВСУ на нефтезавод в Ярославской области – что известно ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), кассетные боеприпасы, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами

21:29 30.01.2024 (обновлено: 21:30 30.01.2024)
 
Обстрел. Архивное фото
Обстрел. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Украинские войска выпустили по Горловке четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Кассетные боеприпасыПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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