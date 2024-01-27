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Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 27.01.2024
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Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину
Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину
В субботу днем в Новороссийске будут проходить учения военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T12:04
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новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу днем в Новороссийске будут проходить учения военных. Об этом предупредили в городской администрации.Жителей просят не волноваться и доверять проверенным источникам информации.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. В субботу в Севастополе военные провели тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из гранатометов.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя громкоУчения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИДКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, новости
Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину

В субботу в Новороссийске проходят учебные стрельбы - мэрия

12:04 27.01.2024 (обновлено: 12:05 27.01.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу днем в Новороссийске будут проходить учения военных. Об этом предупредили в городской администрации.

"27 января с 11.00 до 13.00 Новороссийская военно-морская база будет проводить учебные стрельбы", - сказано в Telegram-канале городских властей.

Жителей просят не волноваться и доверять проверенным источникам информации.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В субботу в Севастополе военные провели тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из гранатометов.
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