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Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину
Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 27.01.2024
Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину
В субботу днем в Новороссийске будут проходить учения военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T12:04
2024-01-27T12:04
2024-01-27T12:05
новороссийск
учения
армия и флот
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу днем в Новороссийске будут проходить учения военных. Об этом предупредили в городской администрации.Жителей просят не волноваться и доверять проверенным источникам информации.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. В субботу в Севастополе военные провели тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из гранатометов.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя громкоУчения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИДКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, новости
Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину
В субботу в Новороссийске проходят учебные стрельбы - мэрия
12:04 27.01.2024 (обновлено: 12:05 27.01.2024)