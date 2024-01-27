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Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину

Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Стрельбы в Новороссийске - власти назвали причину

В субботу днем в Новороссийске будут проходить учения военных. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T12:04

2024-01-27T12:04

2024-01-27T12:05

новороссийск

учения

армия и флот

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В субботу днем в Новороссийске будут проходить учения военных. Об этом предупредили в городской администрации.Жителей просят не волноваться и доверять проверенным источникам информации.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан. В субботу в Севастополе военные провели тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из гранатометов.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Севастополя громкоУчения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИДКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона

новороссийск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, безопасность, новости