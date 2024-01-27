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В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть Холокост
В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть Холокост - РИА Новости Крым, 27.01.2024
В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть Холокост
Советский народ спас от уничтожения еврейский и другие народы, о чем Запад сегодня стремится забыть, утопая в русофобии, не менее отвратительной, чем... РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T09:57
2024-01-27T09:57
2024-01-27T10:47
крым
сергей аксенов
владимир константинов
холокост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Советский народ спас от уничтожения еврейский и другие народы, о чем Запад сегодня стремится забыть, утопая в русофобии, не менее отвратительной, чем антисемитизм. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.Ежегодно 27 января, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 2005 году, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата приурочена ко дню освобождения пленников Освенцима советскими войсками.Память - в жертву политической конъюнктуре"Среди жертв Холокоста – тысячи наших земляков, убитых фашистами в годы оккупации Крыма. Нацистские звери и их прихвостни не щадили никого, уничтожали стариков, женщин, детей, в том числе из смешанных семей", - напомнил глава Крыма.Он также привел слова президента России Владимира Путина, о том, что именно советский народ спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы.Крокодиловы слезы ЗападаОн напомнил, что как и 80 лет назад, сегодня только Россия вступила в борьбу с неонацистами, возрожденными самим Западом."И так же, как 80 лет назад, мы доведем эту борьбу до конца — до полной ликвидации нацистской заразы. Тем же, кого не учит исторический опыт заигрывания с нацизмом, стоило бы хорошенько подумать — как бы не оказаться на свалке истории рядом с реанимированным ими монстром", - заключил спикер крымского парламента.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизмУкраина может активировать код антисемитизма – АксеновКрымский холокост: истории расстрелянных семей
https://crimea.ria.ru/20230509/kak-voshel-v-istoriyu-kordon-krasnyy-kamen-v-lesu-nad-yaltoy-1128612850.html
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крым, сергей аксенов, владимир константинов, холокост, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости
В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть Холокост
Запад не хочет примерить память Холокоста на себя и готов поощрять современных фашистов
09:57 27.01.2024 (обновлено: 10:47 27.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Советский народ спас от уничтожения еврейский и другие народы, о чем Запад сегодня стремится забыть, утопая в русофобии, не менее отвратительной, чем антисемитизм. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ежегодно 27 января, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 2005 году, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата приурочена ко дню освобождения пленников Освенцима советскими войсками.
Память - в жертву политической конъюнктуре
"Среди жертв Холокоста – тысячи наших земляков, убитых фашистами в годы оккупации Крыма. Нацистские звери и их прихвостни не щадили никого, уничтожали стариков, женщин, детей, в том числе из смешанных семей", - напомнил глава Крыма.
Он также привел слова президента России Владимира Путина, о том, что именно советский народ спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы.
"К сожалению, сегодня на Западе об этом стараются забыть. Память и правда принесены в жертву политической конъюнктуре, в основе которой – русофобия, не менее отвратительная, чем антисемитизм", - написал Аксенов.
Крокодиловы слезы Запада
"Сегодня они будут лить крокодиловы слезы на могилах замученных гитлеровским режимом и в то же время раздавать поистине гитлеровские распоряжения, в результате исполнения которых продолжат гибнуть люди. Они никак не хотят примерить память Холокоста на себя и готовы ради своих политических целей поощрять, вооружать и прикрывать современных нацистов",- написал в своем Telegram-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он напомнил, что как и 80 лет назад, сегодня только Россия вступила в борьбу с неонацистами, возрожденными самим Западом.
"И так же, как 80 лет назад, мы доведем эту борьбу до конца — до полной ликвидации нацистской заразы. Тем же, кого не учит исторический опыт заигрывания с нацизмом, стоило бы хорошенько подумать — как бы не оказаться на свалке истории рядом с реанимированным ими монстром", - заключил спикер крымского парламента.
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