https://crimea.ria.ru/20240127/den-pamyati-zhertv-kholokosta-na-zapade-starayutsya-zabyt---aksenov-1134495045.html

В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть Холокост

В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть Холокост - РИА Новости Крым, 27.01.2024

В Крыму объяснили, почему на Западе стараются забыть Холокост

Советский народ спас от уничтожения еврейский и другие народы, о чем Запад сегодня стремится забыть, утопая в русофобии, не менее отвратительной, чем... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T09:57

2024-01-27T09:57

2024-01-27T10:47

крым

сергей аксенов

владимир константинов

холокост

история

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Советский народ спас от уничтожения еврейский и другие народы, о чем Запад сегодня стремится забыть, утопая в русофобии, не менее отвратительной, чем антисемитизм. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.Ежегодно 27 января, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 2005 году, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата приурочена ко дню освобождения пленников Освенцима советскими войсками.Память - в жертву политической конъюнктуре"Среди жертв Холокоста – тысячи наших земляков, убитых фашистами в годы оккупации Крыма. Нацистские звери и их прихвостни не щадили никого, уничтожали стариков, женщин, детей, в том числе из смешанных семей", - напомнил глава Крыма.Он также привел слова президента России Владимира Путина, о том, что именно советский народ спас от тотального уничтожения и порабощения еврейский и другие народы.Крокодиловы слезы ЗападаОн напомнил, что как и 80 лет назад, сегодня только Россия вступила в борьбу с неонацистами, возрожденными самим Западом."И так же, как 80 лет назад, мы доведем эту борьбу до конца — до полной ликвидации нацистской заразы. Тем же, кого не учит исторический опыт заигрывания с нацизмом, стоило бы хорошенько подумать — как бы не оказаться на свалке истории рядом с реанимированным ими монстром", - заключил спикер крымского парламента.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть нацизмУкраина может активировать код антисемитизма – АксеновКрымский холокост: истории расстрелянных семей

https://crimea.ria.ru/20230509/kak-voshel-v-istoriyu-kordon-krasnyy-kamen-v-lesu-nad-yaltoy-1128612850.html

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крым, сергей аксенов, владимир константинов, холокост, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости