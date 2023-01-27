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Украина может активировать код антисемитизма – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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Украина может активировать код антисемитизма – Аксенов
Украина может активировать код антисемитизма – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Украина может активировать код антисемитизма – Аксенов
Коллективный Запад лицемерно скорбит о жертвах Холокоста, одновременно поощряя нацистов на Украине, где на государственном уровне заложена не только политика... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T10:19
2023-01-27T10:19
сергей аксенов
политика
крым
украина
в мире
холокост
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Коллективный Запад лицемерно скорбит о жертвах Холокоста, одновременно поощряя нацистов на Украине, где на государственном уровне заложена не только политика русофобии, но и код антисемитизма, который может активироваться. Об этом в День памяти жертв Холокоста в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Акенов.Короткая памятьАксенов напомнил о зверствах фашистов в Крыму, о планомерном уничтожении еврейского населения полуострова в годы Великой Отечественной войны, а также о самом факте освобождения Освенцима советскими войсками, который на Западе сегодня предпочитают не вспоминать.Код антисемитизмаТакая политика, по мнению Аксенова, недальновидна и может привести к страшному итогу."По сути, в основе несостоявшейся украинской государственности заложен не только идеологический код русофобии, который сегодня использует Запад, но и код антисемитизма. Он вполне может "активироваться" на фоне военных поражений ВСУ, огромных людских потерь и экономического краха", - считает глава республики.Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году войска Красной армии освободили узников Освенцима.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова назвала охватившую мир русофобию неохолокостомИдеология смерти: как фашисты убивали крымских евреевВо время холокоста в Крыму истребили больше 99% евреев – историк
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, политика, крым, украина, в мире, холокост, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война
Украина может активировать код антисемитизма – Аксенов

Аксенов в День памяти жертв Холокоста: на Украине может активироваться код антисемитизма

10:19 27.01.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Коллективный Запад лицемерно скорбит о жертвах Холокоста, одновременно поощряя нацистов на Украине, где на государственном уровне заложена не только политика русофобии, но и код антисемитизма, который может активироваться. Об этом в День памяти жертв Холокоста в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Акенов.

Короткая память

Аксенов напомнил о зверствах фашистов в Крыму, о планомерном уничтожении еврейского населения полуострова в годы Великой Отечественной войны, а также о самом факте освобождения Освенцима советскими войсками, который на Западе сегодня предпочитают не вспоминать.
"К сожалению, у многих короткая память... Тамошние политики лицемерно скорбят о жертвах Холокоста, одновременно подкармливая нацистский режим в Киеве и снабжая оружием поклонников Петлюры и Бандеры", - написал глава региона.

Код антисемитизма

Такая политика, по мнению Аксенова, недальновидна и может привести к страшному итогу.
"По сути, в основе несостоявшейся украинской государственности заложен не только идеологический код русофобии, который сегодня использует Запад, но и код антисемитизма. Он вполне может "активироваться" на фоне военных поражений ВСУ, огромных людских потерь и экономического краха", - считает глава республики.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году войска Красной армии освободили узников Освенцима.
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