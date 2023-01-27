https://crimea.ria.ru/20230127/ukraina-mozhet-aktivirovat-kod-antisemitizma--aksenov-1126613876.html

Украина может активировать код антисемитизма – Аксенов

Украина может активировать код антисемитизма – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.01.2023

Украина может активировать код антисемитизма – Аксенов

Коллективный Запад лицемерно скорбит о жертвах Холокоста, одновременно поощряя нацистов на Украине, где на государственном уровне заложена не только политика... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T10:19

2023-01-27T10:19

2023-01-27T10:19

сергей аксенов

политика

крым

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в мире

холокост

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Коллективный Запад лицемерно скорбит о жертвах Холокоста, одновременно поощряя нацистов на Украине, где на государственном уровне заложена не только политика русофобии, но и код антисемитизма, который может активироваться. Об этом в День памяти жертв Холокоста в своем Telegram-канале написал глава Крыма Сергей Акенов.Короткая памятьАксенов напомнил о зверствах фашистов в Крыму, о планомерном уничтожении еврейского населения полуострова в годы Великой Отечественной войны, а также о самом факте освобождения Освенцима советскими войсками, который на Западе сегодня предпочитают не вспоминать.Код антисемитизмаТакая политика, по мнению Аксенова, недальновидна и может привести к страшному итогу."По сути, в основе несостоявшейся украинской государственности заложен не только идеологический код русофобии, который сегодня использует Запад, но и код антисемитизма. Он вполне может "активироваться" на фоне военных поражений ВСУ, огромных людских потерь и экономического краха", - считает глава республики.Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году войска Красной армии освободили узников Освенцима.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова назвала охватившую мир русофобию неохолокостомИдеология смерти: как фашисты убивали крымских евреевВо время холокоста в Крыму истребили больше 99% евреев – историк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, политика, крым, украина, в мире, холокост, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война