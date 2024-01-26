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Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено из-за погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T06:34

2024-01-26T06:34

2024-01-26T06:34

севастополь

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено из-за погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. Речь идет о пароме и катере, которые следуют на Северную сторону.По прогнозам синоптиков в пятницу в Севастополе ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…6 градусов. Вечером в четверг морское сообщение в бухте остановили из-за накатной волны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне ранее предупредил о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений.Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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