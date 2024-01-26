https://crimea.ria.ru/20240126/nepogoda-ostanovila-morskoy-transport-v-sevastopole-1134469055.html
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено из-за погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T06:34
2024-01-26T06:34
2024-01-26T06:34
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
погода в крыму
крымская погода
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f30ef67aa7ba4899d04259ef570d6793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено из-за погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. Речь идет о пароме и катере, которые следуют на Северную сторону.По прогнозам синоптиков в пятницу в Севастополе ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…6 градусов. Вечером в четверг морское сообщение в бухте остановили из-за накатной волны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне ранее предупредил о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений.Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e633afd8289c0e270b2c7ee3e6fad1d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, погода в крыму, крымская погода, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды остановили движение паром и катер на Северную сторону