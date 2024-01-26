Рейтинг@Mail.ru
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240126/nepogoda-ostanovila-morskoy-transport-v-sevastopole-1134469055.html
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено из-за погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T06:34
2024-01-26T06:34
севастополь
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
погода в крыму
крымская погода
транспорт
общественный транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f30ef67aa7ba4899d04259ef570d6793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено из-за погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. Речь идет о пароме и катере, которые следуют на Северную сторону.По прогнозам синоптиков в пятницу в Севастополе ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…6 градусов. Вечером в четверг морское сообщение в бухте остановили из-за накатной волны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне ранее предупредил о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений.Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e633afd8289c0e270b2c7ee3e6fad1d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, погода в крыму, крымская погода, транспорт, общественный транспорт, новости крыма
Непогода остановила морской транспорт в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановили движение паром и катер на Северную сторону

06:34 26.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено из-за погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
Речь идет о пароме и катере, которые следуют на Северную сторону.
"Паром и катер на линии Артбухта - Северная временно не осуществляют движение из-за неблагоприятных погодных условий", - сказано в сообщении дептранса.
По прогнозам синоптиков в пятницу в Севастополе ночью и днем дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…6 градусов. Вечером в четверг морское сообщение в бухте остановили из-за накатной волны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев накануне ранее предупредил о повышении уровня воды в реках и вероятности подтоплений.
Республиканский главк МЧС ранее сообщил о возможном подъеме уровня воды в ближайшие два дня. Есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, предупредили в ведомстве.
 
СевастопольМорской транспортПаромы и катера в СевастополеПогода в КрымуКрымская погодаТранспортОбщественный транспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Ялта и Гранада стали городами-побратимами
08:26Приходилось жечь шнурки: пилот о спасении после катастрофы в Афганистане
07:48Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ
07:17"Пугающее число": в минфине США бьют тревогу из-за роста внешнего долга
06:59Путин наградил работника Крымской железной дороги за доблестный труд
06:48Самолет с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане прилетел в Москву
06:34Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
06:04Отключение электричества в Севастополе в пятницу – адреса и сроки
00:01Очень сильные осадки и туман: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 января
23:15Главное за день: 25 января
22:47Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
22:30Поселок в Курской области остался без тепла и света из-за обстрела ВСУ
22:06Главные новости Крыма: 25 января
21:24Пожар в многоэтажке Севастополя: эвакуированы 26 человек
21:19Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью
21:07Женщина погибла при атаке квадрокоптера ВСУ в Белгородской области
20:54В Кривом Роге многоэтажку обстреляли из противотанкового гранатомета
20:32Корь выявили в 17 детских садах Ростовской области
20:16После крушения ИЛ-76 возбуждено дело о теракте
Лента новостейМолния