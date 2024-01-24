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Вопрос не решен: сенатор – о незаконной загруженности учителей в школах - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Вопрос не решен: сенатор – о незаконной загруженности учителей в школах
Вопрос не решен: сенатор – о незаконной загруженности учителей в школах - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Вопрос не решен: сенатор – о незаконной загруженности учителей в школах
Жалобы учителей на необходимость выполнять ненужную бумажную работу продолжают поступать несмотря на то, что в России были приняты поправки в "Закон об... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T07:16
2024-01-24T07:16
школа
радио "спутник в крыму"
дети
мнения
россия
образование в россии
екатерина алтабаева
образование в крыму и севастополе
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Сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева
Сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Жалобы учителей на необходимость выполнять ненужную бумажную работу продолжают поступать несмотря на то, что в России были приняты поправки в "Закон об образовании", которым педагоги от нее освобождены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева.Она подчеркнула, что освобождение учителей от ненужной бумажной работы – одна из трех важнейших задач, которую необходимо решить ради главной цели: добиться повышения статуса и престижа педагогов в России. О необходимости этого не раз говорил президент России Владимир Путин, в том числе подводя итоги Года педагога и наставника (2023 – ред.), отметила Алтабаева.На повестке дня – повышение заработной платы учителям. Решить этот вопрос необходимо в кратчайшие сроки, заявила сенатор.Она отметила, что обсуждение этого вопроса сейчас активно ведется на площадке Совета Федерации, в том числе на заседаниях комитета по образованию, науке и культуре и при "совместной дискуссионной работе с Министерством просвещения".Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин&gt;&gt;Что касается обеспечения условий, в которых работают учителя, материально-технического оснащения школ – а это тоже часть большой работы по повышению престижа работы педагогов – то здесь "делается действительно очень много", сказала Алтабаева.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую доплату получают учителя в Крыму На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублейВ Крыму не хватает учителей русского языка и математики
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школа, дети, мнения, россия, образование в россии, екатерина алтабаева, образование в крыму и севастополе
Вопрос не решен: сенатор – о незаконной загруженности учителей в школах

Жалобы учителей на бумажную работу продолжают поступать – сенатор РФ

07:16 24.01.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРабота учителя. Архивное фото
Работа учителя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Жалобы учителей на необходимость выполнять ненужную бумажную работу продолжают поступать несмотря на то, что в России были приняты поправки в "Закон об образовании", которым педагоги от нее освобождены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева.
Сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева
07:16

"...и вроде бы внесены изменения в "Закон об образовании", и четко прописано в законе, что Министерство просвещения должно минимизировать перечень документов, которые может и должен учитель заполнять. Тем не менее, продолжают поступать жалобы. Я работаю с коллегами и прекрасно знаю, что вопрос все-таки не решен", – сказала Алтабаева.

Она подчеркнула, что освобождение учителей от ненужной бумажной работы – одна из трех важнейших задач, которую необходимо решить ради главной цели: добиться повышения статуса и престижа педагогов в России. О необходимости этого не раз говорил президент России Владимир Путин, в том числе подводя итоги Года педагога и наставника (2023 – ред.), отметила Алтабаева.
На повестке дня – повышение заработной платы учителям. Решить этот вопрос необходимо в кратчайшие сроки, заявила сенатор.

"Я поддерживаю идею о том, что нужно, чтобы на федеральном уровне в ближайшее время были разработаны такие подходы, чтобы заработная плата тех, кто работает в школах в Москве и Санкт-Петербурге и в небольшой сельской школе, не отличались в разы. Это очень важная тема и одна из самых главных задач", – сказала Алтабаева.

Она отметила, что обсуждение этого вопроса сейчас активно ведется на площадке Совета Федерации, в том числе на заседаниях комитета по образованию, науке и культуре и при "совместной дискуссионной работе с Министерством просвещения".
Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин>>
Что касается обеспечения условий, в которых работают учителя, материально-технического оснащения школ – а это тоже часть большой работы по повышению престижа работы педагогов – то здесь "делается действительно очень много", сказала Алтабаева.
"Есть совершенно потрясающие программы капитального ремонта школ, строительства, которые на федеральном уровне были предложены президентом и активно осуществляются", – оценила это направление сенатор.
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