https://crimea.ria.ru/20240124/vopros-ne-reshen-senator--o-nezakonnoy-zagruzhennosti-uchiteley-v-shkolakh-1134403310.html

Вопрос не решен: сенатор – о незаконной загруженности учителей в школах

Вопрос не решен: сенатор – о незаконной загруженности учителей в школах - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Вопрос не решен: сенатор – о незаконной загруженности учителей в школах

Жалобы учителей на необходимость выполнять ненужную бумажную работу продолжают поступать несмотря на то, что в России были приняты поправки в "Закон об... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T07:16

2024-01-24T07:16

2024-01-24T07:16

школа

радио "спутник в крыму"

дети

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россия

образование в россии

екатерина алтабаева

образование в крыму и севастополе

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Сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева Сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Жалобы учителей на необходимость выполнять ненужную бумажную работу продолжают поступать несмотря на то, что в России были приняты поправки в "Закон об образовании", которым педагоги от нее освобождены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре СФ Екатерина Алтабаева.Она подчеркнула, что освобождение учителей от ненужной бумажной работы – одна из трех важнейших задач, которую необходимо решить ради главной цели: добиться повышения статуса и престижа педагогов в России. О необходимости этого не раз говорил президент России Владимир Путин, в том числе подводя итоги Года педагога и наставника (2023 – ред.), отметила Алтабаева.На повестке дня – повышение заработной платы учителям. Решить этот вопрос необходимо в кратчайшие сроки, заявила сенатор.Она отметила, что обсуждение этого вопроса сейчас активно ведется на площадке Совета Федерации, в том числе на заседаниях комитета по образованию, науке и культуре и при "совместной дискуссионной работе с Министерством просвещения".Заплаты учителей в России нужно привести к единому уровню — Путин>>Что касается обеспечения условий, в которых работают учителя, материально-технического оснащения школ – а это тоже часть большой работы по повышению престижа работы педагогов – то здесь "делается действительно очень много", сказала Алтабаева.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую доплату получают учителя в Крыму На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублейВ Крыму не хватает учителей русского языка и математики

https://crimea.ria.ru/20240116/v-sevastopole-otkroetsya-novaya-nachalnaya-shkola-na-450-mest-1134243796.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, дети, мнения, россия, образование в россии, екатерина алтабаева, образование в крыму и севастополе