https://crimea.ria.ru/20240123/v-sevastopole-rastet-chislo-zabolevshikh-covid-19-1134392883.html

В Севастополе растет число заболевших COVID-19

В Севастополе растет число заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Севастополе растет число заболевших COVID-19

В Севастополе число заболевших коронавирусом выросло за неделю на 37%. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T10:36

2024-01-23T10:36

2024-01-23T10:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе число заболевших коронавирусом выросло за неделю на 37%. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.При этом на территории Республики Крым фиксируют снижение числа заболевших - 176 случаев за неделю, что на 11% меньше предыдущей. Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Также в Роспотребнадзоре советуют ограничить посещение общественных мест.Ранее в ведомстве сообщали, что в Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35%, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - РоспотребнадзорТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуЧем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, коронавирус, севастополь, крым, здоровье, новости крыма