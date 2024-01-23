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В Севастополе растет число заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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В Севастополе растет число заболевших COVID-19
В Севастополе растет число заболевших COVID-19 - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе растет число заболевших COVID-19
В Севастополе число заболевших коронавирусом выросло за неделю на 37%. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T10:36
2024-01-23T10:36
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распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе число заболевших коронавирусом выросло за неделю на 37%. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.При этом на территории Республики Крым фиксируют снижение числа заболевших - 176 случаев за неделю, что на 11% меньше предыдущей. Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Также в Роспотребнадзоре советуют ограничить посещение общественных мест.Ранее в ведомстве сообщали, что в Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35%, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ - РоспотребнадзорТридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в КрымуЧем может оказаться "болезнь Х" и стоит ли ожидать ее пандемию – эксперт
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роспотребнадзор, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, коронавирус, севастополь, крым, здоровье, новости крыма
В Севастополе растет число заболевших COVID-19

В Севастополе число заболевших COVID-19 выросло за неделю на 37 процентов

10:36 23.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПассажир в маске
Пассажир в маске - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе число заболевших коронавирусом выросло за неделю на 37%. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора.
"За истекшую неделю в Севастополе зарегистрировано 248 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 37% выше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.
При этом на территории Республики Крым фиксируют снижение числа заболевших - 176 случаев за неделю, что на 11% меньше предыдущей.
Жителям полуострова рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Также в Роспотребнадзоре советуют ограничить посещение общественных мест.
Ранее в ведомстве сообщали, что в Севастополе число заболевших ОВРИ и гриппом за неделю выросло на 35%, выявлено более 2,8 тысяч новых случаев.
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