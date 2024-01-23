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Клиентов крупнейшего в Крыму провайдера оставят без связи на всю ночь

Клиентов крупнейшего в Крыму провайдера оставят без связи на всю ночь - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Клиентов крупнейшего в Крыму провайдера оставят без связи на всю ночь

В связи с проведением плановых работ на сетях крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" услуги связи будут недоступны с нуля часов до 6:00 24 января. Об... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T17:59

2024-01-23T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В связи с проведением плановых работ на сетях крупнейшего в Крыму провайдера "Миранда-медиа" услуги связи будут недоступны с нуля часов до 6:00 24 января. Об этом сообщается на странице компании в соцсети "Вконтакте".Как уточнили в пресс-службе компании, ограничение коснется доступа в интернет.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько вышек надо для обеспечения Крыма связью и интернетомВышки связи по Крыму: как они влияют на здоровье людейДесятки базовых станций связи возобновили работу в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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