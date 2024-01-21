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Обесточены четыре района Херсонской области – названа причина

Обесточены четыре района Херсонской области – названа причина - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Обесточены четыре района Херсонской области – названа причина

Четыре муниципальных округа Херсонской области обесточены из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T20:18

2024-01-21T20:18

2024-01-21T20:18

андрей алексеенко

херсонская область

отключение электроэнергии

происшествия

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Четыре муниципальных округа Херсонской области обесточены из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.По словам председателя правительства, место повреждения магистральной линии электропередачи от подстанции 330 города Мелитополя обнаружено. Над устранением нарушений уже работают аварийные бригады. Авария будет устранена в течение двух часов, добавил Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на сетях обесточила часть города Саки на западе КрымаДесятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогодыТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за год

херсонская область

новые регионы россии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, херсонская область, отключение электроэнергии, происшествия, новости, новые регионы россии