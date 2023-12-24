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Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 24.12.2023
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Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
Десятки тысяч абонентов Луганской и Донецкой народных республик продолжают оставаться без света из-за непогоды. Об этом сообщают в экстренных оперативных... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T12:03
2023-12-24T12:03
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
погода
отключение электроэнергии
новости
денис пушилин
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Десятки тысяч абонентов Луганской и Донецкой народных республик продолжают оставаться без света из-за непогоды. Об этом сообщают в экстренных оперативных службах регионов.Кроме того, перепады напряжения и отключения электроэнергии на объектах водоснабжения предприятия "Лугансквода" привели к тому, что на утро 24 декабря без водоснабжения остается 15 700 абонентов.В муниципальном округе Перевальский в связи с аварией на насосной станции Артемовска с вечера 23 декабря прекращена подача воды в населенные пункты: Зоринск, Байрачки, Кипучая, Софиевка, Комсомольский. Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в понедельник, 25 декабря.Региональная энергопоставляющая компания ДНР разместила на своем сайте информацию, что, по данным на 22 декабря, без света в холодных домах и квартирах остаются около 50 тысяч абонентов.Аномальные снегопады на материковую часть России принес циклон "Ваня" 17 декабря. Минэнерго РФ сообщал, что из-а непогоды в ДНР было обесточено 173,7 тыс. человек, в ЛНР – 161,9 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в СочиШторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домовОдин человек погиб в результате падения дерева в Сочи
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), погода, отключение электроэнергии, новости, денис пушилин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды

Из-за непогоды без света остаются десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР

12:03 24.12.2023
 
© Минэнерго РФПоследствия стихии
Последствия стихии
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Десятки тысяч абонентов Луганской и Донецкой народных республик продолжают оставаться без света из-за непогоды. Об этом сообщают в экстренных оперативных службах регионов.
"В результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождем, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06.00 24 декабря без электроснабжения остаются 19 297 абонентов в 57 населенных пунктах", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по ЛНР.
Кроме того, перепады напряжения и отключения электроэнергии на объектах водоснабжения предприятия "Лугансквода" привели к тому, что на утро 24 декабря без водоснабжения остается 15 700 абонентов.
В муниципальном округе Перевальский в связи с аварией на насосной станции Артемовска с вечера 23 декабря прекращена подача воды в населенные пункты: Зоринск, Байрачки, Кипучая, Софиевка, Комсомольский. Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в понедельник, 25 декабря.
Региональная энергопоставляющая компания ДНР разместила на своем сайте информацию, что, по данным на 22 декабря, без света в холодных домах и квартирах остаются около 50 тысяч абонентов.
"Из-за сильного продолжительного обледенения обрушились 700 опор высоковольтных и распределительных сетей – это серьезнейшая чрезвычайная ситуация. Чтобы ликвидировать ее последствия, энергетики трудятся круглосуточно и с полной самоотдачей, эта работа продолжается и сейчас", - написал в своем Telegram-канале в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Аномальные снегопады на материковую часть России принес циклон "Ваня" 17 декабря. Минэнерго РФ сообщал, что из-а непогоды в ДНР было обесточено 173,7 тыс. человек, в ЛНР – 161,9 тысяч.
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Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)Луганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)ПогодаОтключение электроэнергииНовостиДенис ПушилинМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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