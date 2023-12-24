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Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды

Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды

Десятки тысяч абонентов Луганской и Донецкой народных республик продолжают оставаться без света из-за непогоды. Об этом сообщают в экстренных оперативных... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T12:03

2023-12-24T12:03

2023-12-24T12:03

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

погода

отключение электроэнергии

новости

денис пушилин

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Десятки тысяч абонентов Луганской и Донецкой народных республик продолжают оставаться без света из-за непогоды. Об этом сообщают в экстренных оперативных службах регионов.Кроме того, перепады напряжения и отключения электроэнергии на объектах водоснабжения предприятия "Лугансквода" привели к тому, что на утро 24 декабря без водоснабжения остается 15 700 абонентов.В муниципальном округе Перевальский в связи с аварией на насосной станции Артемовска с вечера 23 декабря прекращена подача воды в населенные пункты: Зоринск, Байрачки, Кипучая, Софиевка, Комсомольский. Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в понедельник, 25 декабря.Региональная энергопоставляющая компания ДНР разместила на своем сайте информацию, что, по данным на 22 декабря, без света в холодных домах и квартирах остаются около 50 тысяч абонентов.Аномальные снегопады на материковую часть России принес циклон "Ваня" 17 декабря. Минэнерго РФ сообщал, что из-а непогоды в ДНР было обесточено 173,7 тыс. человек, в ЛНР – 161,9 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в СочиШторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домовОдин человек погиб в результате падения дерева в Сочи

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), погода, отключение электроэнергии, новости, денис пушилин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)