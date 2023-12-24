Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
Из-за непогоды без света остаются десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР
© Минэнерго РФПоследствия стихии
© Минэнерго РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Десятки тысяч абонентов Луганской и Донецкой народных республик продолжают оставаться без света из-за непогоды. Об этом сообщают в экстренных оперативных службах регионов.
"В результате ухудшения погодных условий (мокрый снег с дождем, образование наледи на ЛЭП) по состоянию на 06.00 24 декабря без электроснабжения остаются 19 297 абонентов в 57 населенных пунктах", - говорится в сообщении Главного управления МЧС России по ЛНР.
Кроме того, перепады напряжения и отключения электроэнергии на объектах водоснабжения предприятия "Лугансквода" привели к тому, что на утро 24 декабря без водоснабжения остается 15 700 абонентов.
В муниципальном округе Перевальский в связи с аварией на насосной станции Артемовска с вечера 23 декабря прекращена подача воды в населенные пункты: Зоринск, Байрачки, Кипучая, Софиевка, Комсомольский. Водоснабжение планируют восстановить ориентировочно в понедельник, 25 декабря.
Региональная энергопоставляющая компания ДНР разместила на своем сайте информацию, что, по данным на 22 декабря, без света в холодных домах и квартирах остаются около 50 тысяч абонентов.
"Из-за сильного продолжительного обледенения обрушились 700 опор высоковольтных и распределительных сетей – это серьезнейшая чрезвычайная ситуация. Чтобы ликвидировать ее последствия, энергетики трудятся круглосуточно и с полной самоотдачей, эта работа продолжается и сейчас", - написал в своем Telegram-канале в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Аномальные снегопады на материковую часть России принес циклон "Ваня" 17 декабря. Минэнерго РФ сообщал, что из-а непогоды в ДНР было обесточено 173,7 тыс. человек, в ЛНР – 161,9 тысяч.
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