https://crimea.ria.ru/20240121/kak-pravilno-vybrat-matras-i-podushku-dlya-zdorovya-pozvonochnika-1134229530.html

Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника

Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника

Почему главным при выборе подушки является ее высота, а не размер и каким должен быть правильный матрас для комфортного сна и поддержания здоровья позвоночника... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T07:08

2024-01-21T07:08

2024-01-21T07:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Почему главным при выборе подушки является ее высота, а не размер и каким должен быть правильный матрас для комфортного сна и поддержания здоровья позвоночника – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ассистент кафедры хирургии Медицинской академии КФУ им. Вернадского Андрей Пилипчук.Во сне человек проводит около 30% своей жизни, поэтому правильный выбор матраса и подушки для комфортного и полноценного отдыха на самом деле очень важен, говорит Пилипчук.При выборе матраса можно отталкиваться от того, какой дискомфорт человек испытывает во время сна и после него, например, какие боли в спине ощущает: в шейном, грудном или поясничном отделе позвоночника, отметил эксперт."Если говорить об универсальном совете, то можно сказать, что средний уровень жесткости подойдет 80% людей с такими проблемами. Раньше считалось, что, если хочешь, чтобы была здоровая спина, нужно спать на жестком матрасе. Это, на мой взгляд, заблуждение. Надо подходить к проблеме с более медицинской, научной точки зрения и уделять внимание конкретному отделу позвоночника, спина же не болит везде. Более жесткий вариант должен быть в том месте, где проблемная зона. Блоки пружин, которые вставляются внутрь матраса имеют от 3 до 7 секций, и подобрать нужный не проблема", – сказал Пилипчук.Наилучшим вариантом станут экземпляры с так называемой мемори-прослойкой, благодаря которой матрасы "запоминают" контуры тела человека, добавил он.Ортопедическими матрасами он рекомендует пользоваться прежде всего тем людям, которые страдают от остеохондроза, грыж."Нужен обязательно ортопедический матрас с несколькими зонами жесткости, которые подбираются под конкретного пациента, к счастью, сейчас производители это позволяют. К покупке нужно подходить серьезно и желательно делать это после консультации с профильными специалистами, такими как невролог или ортопед", – советует Пилипчук.У детей проблем со спиной, как привило, не бывает, поэтому им подойдет универсальный матрас средней жесткости, сказал он. А вот выбор подушки – это очень серьезно, предупреждает медик.Без нее можно было бы обойтись, если бы человек всегда спал только на спине, но это не так – мы вертимся, – и есть риск искривления позвоночника при отдыхе на боку, если голова лежит на матрасе, поскольку шея при этом сильно искривляется, объяснил Пилипчук."Гораздо большую важность имеет подушка, чтобы в момент сна голова имела правильное положение, находилась в нужном возвышении над матрасом и не приводила к хроническому сдавливанию нервных корешков и формированию неправильной осанки", – сказал эксперт.В связи с этим совершенно не важно, какой у подушки размер – главное ее высота. Подобрать ее правильно поможет простое правило:Он не рекомендует приобретать большие подушки, на которых лежит не только голова, но и плечи, что опять-таки ставит под угрозу здоровье позвоночника.А также советует тщательно ухаживать за перьевыми подушками (чистить, перенабивать, регулярно взбивать) и менять синтепоновые "так часто, как зубные щетки" в связи с тем, что наполнитель в них быстро скатывается в комки, вызывая неудобства во время сна.Читайте также на РИА Новости Крым:Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздниковНазваны три "кита" иммунитетаЭпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, здоровье, красота и здоровье, сон