Рейтинг@Mail.ru
Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240121/kak-pravilno-vybrat-matras-i-podushku-dlya-zdorovya-pozvonochnika-1134229530.html
Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника
Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника
Почему главным при выборе подушки является ее высота, а не размер и каким должен быть правильный матрас для комфортного сна и поддержания здоровья позвоночника... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T07:08
2024-01-21T07:08
совет эксперта
общество
здоровье
красота и здоровье
сон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134353594_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_e371af450b644149b6a55b2b6797bdaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Почему главным при выборе подушки является ее высота, а не размер и каким должен быть правильный матрас для комфортного сна и поддержания здоровья позвоночника – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ассистент кафедры хирургии Медицинской академии КФУ им. Вернадского Андрей Пилипчук.Во сне человек проводит около 30% своей жизни, поэтому правильный выбор матраса и подушки для комфортного и полноценного отдыха на самом деле очень важен, говорит Пилипчук.При выборе матраса можно отталкиваться от того, какой дискомфорт человек испытывает во время сна и после него, например, какие боли в спине ощущает: в шейном, грудном или поясничном отделе позвоночника, отметил эксперт."Если говорить об универсальном совете, то можно сказать, что средний уровень жесткости подойдет 80% людей с такими проблемами. Раньше считалось, что, если хочешь, чтобы была здоровая спина, нужно спать на жестком матрасе. Это, на мой взгляд, заблуждение. Надо подходить к проблеме с более медицинской, научной точки зрения и уделять внимание конкретному отделу позвоночника, спина же не болит везде. Более жесткий вариант должен быть в том месте, где проблемная зона. Блоки пружин, которые вставляются внутрь матраса имеют от 3 до 7 секций, и подобрать нужный не проблема", – сказал Пилипчук.Наилучшим вариантом станут экземпляры с так называемой мемори-прослойкой, благодаря которой матрасы "запоминают" контуры тела человека, добавил он.Ортопедическими матрасами он рекомендует пользоваться прежде всего тем людям, которые страдают от остеохондроза, грыж."Нужен обязательно ортопедический матрас с несколькими зонами жесткости, которые подбираются под конкретного пациента, к счастью, сейчас производители это позволяют. К покупке нужно подходить серьезно и желательно делать это после консультации с профильными специалистами, такими как невролог или ортопед", – советует Пилипчук.У детей проблем со спиной, как привило, не бывает, поэтому им подойдет универсальный матрас средней жесткости, сказал он. А вот выбор подушки – это очень серьезно, предупреждает медик.Без нее можно было бы обойтись, если бы человек всегда спал только на спине, но это не так – мы вертимся, – и есть риск искривления позвоночника при отдыхе на боку, если голова лежит на матрасе, поскольку шея при этом сильно искривляется, объяснил Пилипчук."Гораздо большую важность имеет подушка, чтобы в момент сна голова имела правильное положение, находилась в нужном возвышении над матрасом и не приводила к хроническому сдавливанию нервных корешков и формированию неправильной осанки", – сказал эксперт.В связи с этим совершенно не важно, какой у подушки размер – главное ее высота. Подобрать ее правильно поможет простое правило:Он не рекомендует приобретать большие подушки, на которых лежит не только голова, но и плечи, что опять-таки ставит под угрозу здоровье позвоночника.А также советует тщательно ухаживать за перьевыми подушками (чистить, перенабивать, регулярно взбивать) и менять синтепоновые "так часто, как зубные щетки" в связи с тем, что наполнитель в них быстро скатывается в комки, вызывая неудобства во время сна.Читайте также на РИА Новости Крым:Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздниковНазваны три "кита" иммунитетаЭпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/14/1134353594_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_2ac7b80727cf380614be56d46efb5a84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, общество, здоровье, красота и здоровье, сон
Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника

Для здорового сна матрас и подушка должны "запоминать" контуры тела - совет медика

07:08 21.01.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкКровать
Кровать - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Почему главным при выборе подушки является ее высота, а не размер и каким должен быть правильный матрас для комфортного сна и поддержания здоровья позвоночника – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ассистент кафедры хирургии Медицинской академии КФУ им. Вернадского Андрей Пилипчук.
Во сне человек проводит около 30% своей жизни, поэтому правильный выбор матраса и подушки для комфортного и полноценного отдыха на самом деле очень важен, говорит Пилипчук.
При выборе матраса можно отталкиваться от того, какой дискомфорт человек испытывает во время сна и после него, например, какие боли в спине ощущает: в шейном, грудном или поясничном отделе позвоночника, отметил эксперт.
"Если говорить об универсальном совете, то можно сказать, что средний уровень жесткости подойдет 80% людей с такими проблемами. Раньше считалось, что, если хочешь, чтобы была здоровая спина, нужно спать на жестком матрасе. Это, на мой взгляд, заблуждение. Надо подходить к проблеме с более медицинской, научной точки зрения и уделять внимание конкретному отделу позвоночника, спина же не болит везде. Более жесткий вариант должен быть в том месте, где проблемная зона. Блоки пружин, которые вставляются внутрь матраса имеют от 3 до 7 секций, и подобрать нужный не проблема", – сказал Пилипчук.
Наилучшим вариантом станут экземпляры с так называемой мемори-прослойкой, благодаря которой матрасы "запоминают" контуры тела человека, добавил он.
"Эта прослойка достаточно жесткая. То есть такие матрасы не относятся к классу мягких, более правильный термин будет "умный матрас". На таком спать приятно, ведь чем меньше давление матраса на выступающие части тела, тем комфортнее", – отметил он.
Ортопедическими матрасами он рекомендует пользоваться прежде всего тем людям, которые страдают от остеохондроза, грыж.
"Нужен обязательно ортопедический матрас с несколькими зонами жесткости, которые подбираются под конкретного пациента, к счастью, сейчас производители это позволяют. К покупке нужно подходить серьезно и желательно делать это после консультации с профильными специалистами, такими как невролог или ортопед", – советует Пилипчук.
У детей проблем со спиной, как привило, не бывает, поэтому им подойдет универсальный матрас средней жесткости, сказал он. А вот выбор подушки – это очень серьезно, предупреждает медик.
Без нее можно было бы обойтись, если бы человек всегда спал только на спине, но это не так – мы вертимся, – и есть риск искривления позвоночника при отдыхе на боку, если голова лежит на матрасе, поскольку шея при этом сильно искривляется, объяснил Пилипчук.
"Гораздо большую важность имеет подушка, чтобы в момент сна голова имела правильное положение, находилась в нужном возвышении над матрасом и не приводила к хроническому сдавливанию нервных корешков и формированию неправильной осанки", – сказал эксперт.
В связи с этим совершенно не важно, какой у подушки размер – главное ее высота. Подобрать ее правильно поможет простое правило:
"При положении человека на боку, позвоночник должен находиться параллельно матрасу. Допускается угол наклона до 10-15 градусов. Используя такую подушку, в любом положении тела проблем с позвоночником можно избежать, не дать им развиться. Если есть мемори-прослойка – это вообще идеальный вариант", – сказал Пилипчук.
Он не рекомендует приобретать большие подушки, на которых лежит не только голова, но и плечи, что опять-таки ставит под угрозу здоровье позвоночника.
А также советует тщательно ухаживать за перьевыми подушками (чистить, перенабивать, регулярно взбивать) и менять синтепоновые "так часто, как зубные щетки" в связи с тем, что наполнитель в них быстро скатывается в комки, вызывая неудобства во время сна.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников
Названы три "кита" иммунитета
Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться
 
Совет экспертаОбществоЗдоровьеКрасота и здоровьеСон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть
09:25Перебои с водой в Севастополе: ситуация в воскресенье
09:10На Землю надвигается магнитная буря
08:55Провальная "формула мира" и страшная "болезнь Х": топ новостей недели
08:14Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение
07:47Сколько мусульман из Крыма отправятся в хадж в 2024 году
07:19Пожар в порту Ленинградской области - горит терминал "Новатэка"
07:08Как правильно выбрать матрас и подушку для здоровья позвоночника
06:33ВСУ атаковали дронами Смоленскую и Тульскую области
00:01В воскресенье в Крыму будет морозно и ветрено
00:00Какой сегодня праздник: 21 января
23:06В Севастополе полностью устранили последствия обвала подпорной стены
22:52Украинский беспилотник сбит над Орловской областью
22:19Дорожники расчистили 2500 километров крымских дорог
21:19Главное за день: 20 января
20:48"За всю жизнь такого не помню": жители Севастополя о большой воде в домах
20:19Снегопад в Крыму: как чистят дороги
19:54Словакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО
19:36В Севастополе расчистили главный водозабор – когда дадут воду жителям
19:13Вода ушла еще из 19 домов в Инкермане - МЧС
Лента новостейМолния