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Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников
Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников
Новогодние праздники часто выбивают из привычного ритма, и вернуться к нормальному режиму сна и бодрствования бывает очень сложно. О том, как это сделать быстро РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T21:44
2024-01-14T19:19
здоровье
психология
зож
совет эксперта
сон
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Новогодние праздники часто выбивают из привычного ритма, и вернуться к нормальному режиму сна и бодрствования бывает очень сложно. О том, как это сделать быстро и правильно рассказала эксперт Александра Савина.По ее словам, победить бессонницу поможет отказ от пищи за два часа до сна, за час до ночного отдыха придется отложить электронные гаджеты, а еще желательно купить в аптеке аппликатор Кузнецова - полотно с шипами, на котором следует немного полежать перед сном.Кроме того, доктор рекомендует ванны с магниевой солью, которые не только успокаивают нервную систему, но и омолаживают кожу. Также хороши ванны со спиртовыми настойками пустырника и валерианы: их лучше принимать десятидневным курсом, растворяя в воде 1-2 ложки средства.При этом, готовиться ко сну следует уже с обеда: во второй половине дня откажитесь от чая и кофе, занятия спортом перенесите на утренние часы, не смотрите вечером слишком динамичное кино.Также Савина напомнила, что спать необходимо в полной темноте и тишине, заснуть нужно до 23 часов - только так в организме будут вырабатываться необходимые "ночные" гормоны, отвечающие за молодость, стройность и энергию: речь идет о мелатонине, соматропине и кортизоле. Уже находясь в кровати, постарайтесь расслабится и сделать несколько глубоких вдохов, также можно помассировать части лица, в которых вы чувствуете напряжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбирать постельное бельеСомнолог рассказала об опасности прерывистого снаКак "совам" стать "жаворонками" — советы сомнолога
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здоровье, психология, зож, совет эксперта, сон, общество
Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников

Восстановить сон помогут ванны и аппликатор Кузнецова - эксперт

21:44 14.01.2024
 
© Depositphotos.com 9nong Девушка во время бессонницы
Девушка во время бессонницы - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Depositphotos.com 9nong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Новогодние праздники часто выбивают из привычного ритма, и вернуться к нормальному режиму сна и бодрствования бывает очень сложно. О том, как это сделать быстро и правильно рассказала эксперт Александра Савина.
По ее словам, победить бессонницу поможет отказ от пищи за два часа до сна, за час до ночного отдыха придется отложить электронные гаджеты, а еще желательно купить в аптеке аппликатор Кузнецова - полотно с шипами, на котором следует немного полежать перед сном.
Кроме того, доктор рекомендует ванны с магниевой солью, которые не только успокаивают нервную систему, но и омолаживают кожу. Также хороши ванны со спиртовыми настойками пустырника и валерианы: их лучше принимать десятидневным курсом, растворяя в воде 1-2 ложки средства.
При этом, готовиться ко сну следует уже с обеда: во второй половине дня откажитесь от чая и кофе, занятия спортом перенесите на утренние часы, не смотрите вечером слишком динамичное кино.
Также Савина напомнила, что спать необходимо в полной темноте и тишине, заснуть нужно до 23 часов - только так в организме будут вырабатываться необходимые "ночные" гормоны, отвечающие за молодость, стройность и энергию: речь идет о мелатонине, соматропине и кортизоле. Уже находясь в кровати, постарайтесь расслабится и сделать несколько глубоких вдохов, также можно помассировать части лица, в которых вы чувствуете напряжение.
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