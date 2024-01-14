https://crimea.ria.ru/20240114/kak-vernut-zdorovyy-son-posle-prazdnikov-1121667386.html

Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников

Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Без еды и света: как восстановить здоровый сон после праздников

Новогодние праздники часто выбивают из привычного ритма, и вернуться к нормальному режиму сна и бодрствования бывает очень сложно. О том, как это сделать быстро РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T21:44

2024-01-14T21:44

2024-01-14T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Новогодние праздники часто выбивают из привычного ритма, и вернуться к нормальному режиму сна и бодрствования бывает очень сложно. О том, как это сделать быстро и правильно рассказала эксперт Александра Савина.По ее словам, победить бессонницу поможет отказ от пищи за два часа до сна, за час до ночного отдыха придется отложить электронные гаджеты, а еще желательно купить в аптеке аппликатор Кузнецова - полотно с шипами, на котором следует немного полежать перед сном.Кроме того, доктор рекомендует ванны с магниевой солью, которые не только успокаивают нервную систему, но и омолаживают кожу. Также хороши ванны со спиртовыми настойками пустырника и валерианы: их лучше принимать десятидневным курсом, растворяя в воде 1-2 ложки средства.При этом, готовиться ко сну следует уже с обеда: во второй половине дня откажитесь от чая и кофе, занятия спортом перенесите на утренние часы, не смотрите вечером слишком динамичное кино.Также Савина напомнила, что спать необходимо в полной темноте и тишине, заснуть нужно до 23 часов - только так в организме будут вырабатываться необходимые "ночные" гормоны, отвечающие за молодость, стройность и энергию: речь идет о мелатонине, соматропине и кортизоле. Уже находясь в кровати, постарайтесь расслабится и сделать несколько глубоких вдохов, также можно помассировать части лица, в которых вы чувствуете напряжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбирать постельное бельеСомнолог рассказала об опасности прерывистого снаКак "совам" стать "жаворонками" — советы сомнолога

https://crimea.ria.ru/20210104/Kak-s-sobakoy-zhenschiny-otsenili-son-s-domashnimi-pitomtsami-1119119026.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, психология, зож, совет эксперта, сон, общество