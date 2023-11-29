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Названы три "кита" иммунитета - РИА Новости Крым, 29.11.2023
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Названы три "кита" иммунитета
Названы три "кита" иммунитета - РИА Новости Крым, 29.11.2023
Названы три "кита" иммунитета
Неполноценный сон и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. Как выйти с... РИА Новости Крым, 29.11.2023
2023-11-29T06:26
2023-11-29T06:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Неполноценный сон и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. Как выйти с "бесконечного больничного" – рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.По его словам, есть три "кита", на которых держится иммунитет: здоровый сон, сбалансированное питание и гигиена.Одной из самых простых причин постоянных болезней является недосып. Большинство современных людей пренебрегает правилом восьмичасового сна, что приводит к снижению эффективности в течение дня, головным болям, а также ухудшению общего состояния, пишет доктор в своем Telegram-канале.В этой связи самый простой ответ – постараться спать больше. А еще можно приучиться ложиться до 12 ночи, спать в темном и проветриваемом помещении и купить себе качественную подушку и матрас, рекомендует специалист.Другой причиной болезненности являются радикальные диеты и неправильное питание, что приводит к дефициту необходимых организму питательных веществ, витаминов и минералов. Самые главные из них – железо, витамины D, Е и С, омега-3 и цинк. Недостаток этих микроэлементов снижает активность иммунной системы, а организм перестает эффективно справляться с нагрузками, поясняет врач.Кроме того, Абакумов напомнил о важности личной гигиены: чаще мыть руки, дезинфицировать ранки и порезы и прикрывать рот во время кашля или чихания.
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4.7
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совет эксперта, здоровье, общество, зож, лекарства, здравоохранение в россии
Названы три "кита" иммунитета

Названы главные причины постоянной усталости и болезненности

06:26 29.11.2023
 
© Фото: pexels.comПростуда
Простуда
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Неполноценный сон и дефицит необходимых витаминов и минералов в организме приводит к постоянной усталости и восприимчивости организма к болезням. Как выйти с "бесконечного больничного" – рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

По его словам, есть три "кита", на которых держится иммунитет: здоровый сон, сбалансированное питание и гигиена.
Одной из самых простых причин постоянных болезней является недосып. Большинство современных людей пренебрегает правилом восьмичасового сна, что приводит к снижению эффективности в течение дня, головным болям, а также ухудшению общего состояния, пишет доктор в своем Telegram-канале.

В этой связи самый простой ответ – постараться спать больше. А еще можно приучиться ложиться до 12 ночи, спать в темном и проветриваемом помещении и купить себе качественную подушку и матрас, рекомендует специалист.

Другой причиной болезненности являются радикальные диеты и неправильное питание, что приводит к дефициту необходимых организму питательных веществ, витаминов и минералов. Самые главные из них – железо, витамины D, Е и С, омега-3 и цинк. Недостаток этих микроэлементов снижает активность иммунной системы, а организм перестает эффективно справляться с нагрузками, поясняет врач.

Кроме того, Абакумов напомнил о важности личной гигиены: чаще мыть руки, дезинфицировать ранки и порезы и прикрывать рот во время кашля или чихания.
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