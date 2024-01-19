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В Симферопольском районе отключат воду - адреса и сроки

В Симферопольском районе отключат воду - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 19.01.2024

В Симферопольском районе отключат воду - адреса и сроки

Часть абонентов Симферопольского района в пятницу останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального трубопровода, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T06:05

2024-01-19T06:05

2024-01-19T06:05

вода крыма

симферопольский район

отключение воды в крыму

вода в крыму

жкх крыма и севастополя

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Часть абонентов Симферопольского района в пятницу останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального трубопровода, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма"."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - пообещали в пресс-службе "Воды Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыНасколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить

симферопольский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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