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В Симферопольском районе отключат воду - адреса и сроки
В Симферопольском районе отключат воду - адреса и сроки - РИА Новости Крым, 19.01.2024
В Симферопольском районе отключат воду - адреса и сроки
Часть абонентов Симферопольского района в пятницу останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального трубопровода, сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T06:05
2024-01-19T06:05
2024-01-19T06:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Часть абонентов Симферопольского района в пятницу останутся без воды из-за работ по переустройству магистрального трубопровода, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма"."На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - пообещали в пресс-службе "Воды Крыма".Читайте также на РИА Новости Крым:Директор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений водыНасколько снизились потери воды в Симферополе из-за замены водоводов Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
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РИА Новости Крым
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В Симферопольском районе отключат воду - адреса и сроки
Часть абонентов Симферопольского района в пятницу останутся без воды