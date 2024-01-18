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Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе в Ростовской области - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе в Ростовской области

Уголовное дело возбуждено после пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области. Его ход поставлен на контроль главы Следственного комитета России... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T10:37

2024-01-18T10:37

2024-01-18T10:37

ростов-на-дону

ростовская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

пожар

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области. Его ход поставлен на контроль главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщили в пресс-службе ведомства.Возгорание на территории Шахтинского полиэфирного завода произошло 17 января. Площадь пожара составила 360 квадратных метров, в результате пострадали десять человек, из них восемь госпитализированы.По данным Ростовского управления СК, пожар произошел в цеху по производству наполнителей для матрацев и подушек. В настоящее время устанавливаются обстоятельства, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия. Также следователи изучают документацию по технике безопасности и охране труда.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали в результате ЧП на заводе в Ростовской областиЧисло пострадавших на пожаре в Шахтах выросло – двоих эвакуируют в РостовПожар произошел на заводе "Атоммаш" в Ростовской области – что известно

ростов-на-дону

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, пожар, уголовный кодекс, новости