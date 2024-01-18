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Снег с грозой и сильный ветер - непогода идет на Кубань

Снег с грозой и сильный ветер - непогода идет на Кубань - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Снег с грозой и сильный ветер - непогода идет на Кубань

Ухудшение погоды ожидается в Краснодарском крае в ближайшие три дня. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T18:08

2024-01-18T18:08

2024-01-18T18:08

кубань

краснодарский край

погода

безопасность

штормовое предупреждение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение погоды ожидается в Краснодарском крае в ближайшие три дня. По информации Росгидромета, 19 января на территории края пройдут сильные дожди. В последующие сутки - сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром до 20-22 м/с.Также прогнозируется подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок на реках Абинского, Апшеронского, Белореченский, Крымского, Северского, Туапсинского районов, а также в Анапе, Горячем Ключе, Геленджике и Новороссийске. Предупреждают и о возможности активизации оползней и селей.Новое штормовое предупреждение объявлено в Крыму. По информации, республиканского главка МЧС России, в течение суток 19 января на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а в низовьях рек Бельбек и Черная – на 1,0 – 2,5 м без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на КрымНаступят ли в Крыму крещенские морозыТемпература морской воды в Крыму на Крещение

кубань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, погода, безопасность, штормовое предупреждение, новости