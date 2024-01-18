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Снег с грозой и сильный ветер - непогода идет на Кубань
Снег с грозой и сильный ветер - непогода идет на Кубань - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Снег с грозой и сильный ветер - непогода идет на Кубань
Ухудшение погоды ожидается в Краснодарском крае в ближайшие три дня. РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T18:08
2024-01-18T18:08
2024-01-18T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение погоды ожидается в Краснодарском крае в ближайшие три дня. По информации Росгидромета, 19 января на территории края пройдут сильные дожди. В последующие сутки - сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром до 20-22 м/с.Также прогнозируется подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок на реках Абинского, Апшеронского, Белореченский, Крымского, Северского, Туапсинского районов, а также в Анапе, Горячем Ключе, Геленджике и Новороссийске. Предупреждают и о возможности активизации оползней и селей.Новое штормовое предупреждение объявлено в Крыму. По информации, республиканского главка МЧС России, в течение суток 19 января на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а в низовьях рек Бельбек и Черная – на 1,0 – 2,5 м без достижения опасных отметок.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и снегопады вновь обрушатся на КрымНаступят ли в Крыму крещенские морозыТемпература морской воды в Крыму на Крещение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, погода, безопасность, штормовое предупреждение, новости
Снег с грозой и сильный ветер - непогода идет на Кубань
Сильные дожди со снегом и грозой в ближайшие три дня ожидаются на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Ухудшение погоды ожидается в Краснодарском крае в ближайшие три дня.
По информации Росгидромета, 19 января на территории края пройдут сильные дожди. В последующие сутки - сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром до 20-22 м/с.
"В течение суток 20 и 21 января, а также ночью и утром 22 января в отдельных районах ожидаются очень сильные смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега, дождя со снегом, сильный гололед и гололедица, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В некоторых районах края ожидается очень сильный снег", - предупредили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
Также прогнозируется подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок на реках Абинского, Апшеронского, Белореченский, Крымского, Северского, Туапсинского районов, а также в Анапе, Горячем Ключе, Геленджике и Новороссийске. Предупреждают и о возможности активизации оползней и селей.
Новое штормовое предупреждение объявлено
в Крыму. По информации, республиканского главка МЧС России, в течение суток 19 января на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а в низовьях рек Бельбек и Черная – на 1,0 – 2,5 м без достижения опасных отметок.
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